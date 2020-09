Marca lani je odjeknila zgodba, da si je dva meseca pred tem takrat 20-letna Julija Adlešič s krožno žago odrezala levo roko. Po mnenju tožilstva je to storila namenoma, za denar, in sicer za nekaj manj kot 1,2 milijona evrov zavarovalnin petih zavarovalnic, pri katerih se je v roku pol leta prej zavarovala. Pri sklepanju pogodb naj bi ji pomagali partner Sebastien Abramov ter njegova starša Tinka Huskić Colarič in Gorazd Colarič, zato jih je tožilstvo v obtožnico vključilo kot sostorilce poskusa goljufije. Za prvoobtoženo je tožilec Sedin Kičin predlagal štiri leta in pol zapora, za Abramova pet, za njegovo mamo štiri leta zaporne kazni, za očeta pa eno. Četverica vztraja, da je šlo za nesrečo, pri kateri je Adlešičevi ob skoku nanjo roko pod žago potisnil nemški ovčar, zato je obramba predlagala oprostilne sodbe.

»Samo jaz vem, kaj se je takrat zgodilo« Odmevni primer se je s predobravnavnim narokom pričel proti koncu oktobra lani, kjer so vsi štirje zanikali krivdo. Pozornost medijev sta Adlešičeva in Abramov takrat dobila z ujemajočima puloverjema z napisom King (Kralj) in Queen (Kraljica), z mnogo manj ohlapnimi oblačili pa je na sojenju kasneje izstopala vedno zelo skrbno urejena Julija. Poškodovano roko še danes skriva pod različnimi (z oblačili barvno usklajenimi) rutami in šali. Četverica je prvo zmago doživela že novembra, ko je sodnica na predlog obrambe iz spisa izločila nekatere nezakonito pridobljene dokaze - zapisnike o zaslišanju staršev Adlešičeve ter izvedenska mnenja psihiatrične stroke, podana tudi na podlagi izjav njenih staršev. Kaj veliko več »zmag« obrambe kasneje ni sledilo, po končanem dokaznem postopku zagovorniki tako še danes opozarjajo, da je tričlanski sodni senat s sodnico Marjeto Dvornik na čelu neupravičeno zavrnil skoraj vse njihove dokazne predloge. Pravijo, da bi med drugim morali dovoliti vsaj rekonstrukcijo krvavega dogodka z isto žago, na isti mizi, pod enakimi pogoji in v enakih okoliščinah, saj bi le tako lahko z gotovostjo ugotovili, ali se nesreča lahko pripeti na način, kakršnega opisuje Julija Adlešič. »Samo jaz vem, kaj se je takrat zgodilo,« je pred dnevi nagovorila sodišče, saj v neposredni bližini med rezom roke ni bilo nikogar. So pa sodni izvedenci različnih strok pričali, da bi se tako raven, gladek, »giljotinski« rez težko pripetil po nesreči, saj Julija ni imela poškodovanih prstov in dlani. Tožilec je v zaključni besedi izpostavil še iskalno zgodovino na prenosnem računalniku, ki so ga Abramovu zasegli kriminalisti. Zgodovina aktivnosti je pokazala, da so ga med drugim zanimali podatki o zaustavitvi krvavitve, kompresijski obvezi, iskal pa je tudi informacije o bionični roki. Na sodišču je razložil, da ga te stvari zanimajo in da je le kak dan pred tem na televiziji gledal prispevek o protezah, ki ga je navdušil in spodbudil, da poišče še več podatkov o temi.