To nedeljo, 8. marca, bo dan žena oziroma, kot se mu reče v originalu, dan delovnih žena, ki se ga, sicer ne povsod po svetu, praznuje že od leta 1911. Kjer se ga praznuje, pa se na ta dan časti ekonomsko, politično in socialno enakopravnost ter dosežke žensk. Kot se spodobi, se veličastnemu prazniku vsako leto znova posvetijo v slovenskem žlahtnem tisku in najbolj branih medmrežnih sredstvih javnega obveščanja. V reviji Zvezde Lady so se lotili poizvedovanja in se osredotočili na predstavnike nekoliko mlajše generacije, kot so predstavili svoje anketirance, ali ta nekoč tradicionalen praznik sploh še praznujejo ali ga z večjim veseljem slavijo le še starejši občani in občanke in seveda cvetličarji, česar sicer niso omenili, so pa namignili, da je »rožice vesela vsaka ženska, pa če praznuje ali ne«.

Dve od teh srečnic sta žena in mati slovenskega jadralca Vasilija Žbogarja, ki je razkril, da dneva žena v družini sicer ne praznujejo, se pa nanj spomni in obema podari kakšno rožo. Najraje lončnico, kakšno tako, da ostane dlje časa cvetoča ali zelena. Slovenska glasbena atrakcija Lina Kuduzović, ki sicer živi v Švici, pa je navdušeno oznanila, da praznuje vse lepe praznike. V deželi ur in čokolade so menda imeli ravno pred kratkim neki dan, podoben dnevu žena, ob katerem tradicija narekuje obdarovanje babice in mame. Zdaj pa bodo praznovali še čisto pravi 8. marec. A bolj skromno, saj so včasih dovolj že kakšna roža, čokolada, sta pa mami in stara mama tudi veseli zgolj kakšnega objema, kot je pojasnila Kuduzovićeva.

Z rožami ima opraviti tudi pevka in radijska voditeljica Anja Rupel. A ne ob dnevu žena. Kot je pojasnila za revijo Nova, marsikdaj po koncertu dobi v dar rože. Nazadnje jih je dobila po nastopu v Zagrebu, kjer je nastopila lani. In to od žensk, kot se je pohvalila. V Beogradu pa je dobila v dar knjige, in to od moških oboževalcev, kar se ji zdi fino, da dobiva za darila tako kulturne stvari. Se je pa v kratkem pogovoru za Novo spomnila tudi nekaj manj radostnih malenkosti, kot je ta na primer, da je tudi že padla z odra. »Ampak se pobereš in greš naprej – pa še aplavz dobiš, da nisi mrtev,« je hudomušno pripomnila.

Domen Kumer osramotil slovensko smučanje Z odra je padel tudi Boris Kobal. In to tako hudo, da ga je skoraj, če že ne čisto zares, pobralo. Na portalu 24ur.com so povzeli Kobalov nastop v podcastu Fejmči, ki ga na youtubu ustvarjata burkeža Gašper Bergant in Žan Papič, v katerem je njun nekdanji kolega spregovoril o svojem plagiatorstvu in potožil, da se je po aferi s prepisovanjem njegova kariera dobesedno ustavila. »Ne glede na to, koliko si star, ko se kaj takega zgodi, se tvoje življenje za nazaj v sekundi izbriše in obstane, kot da si v življenju naredil samo to in izključno to,« je bil iskren Kobal in navrgel še to, da je pred kratkim poleg petnajst mesecev pogojne zaporne kazni za dobo treh let dobil še odškodninsko tožbo za 54.000 evrov. Sebe, pa ne samo sebe, temveč vso slovensko smučarijo je prav tako z neumnostjo osramotil štajerski glasbeni zvezdnik Domen Kumer. V oddaji Potep z Leo na TV3 je povedal, da je tudi sam naredil nekaj podobnega plagiatorstvu, kar ga je stalo dobrega imena, mu je pa omogočila prvo naslovnico v Slovenskih novicah. Pa ne zaradi glasbe, ampak smučanja. Kot je razodel voditeljici Lei Mederal, je nekoč v Val Thorensu, ko je še tekmoval tam pri šestnajstih, prijatelja, ki je bil starejši iz za nekaj razredov boljši smučar, poprosil, ali odpelje namesto njega prvo vožnjo, ker je bila proga zavita v meglo. S številko 47, kot je jel razlagati, se je njegov prijatelj pognal v strmino ravno v času, ko se je megla dvignila, in osvojil prvo mesto. Vsem je bilo jasno, da je nekaj hudo narobe, če neki popolnoma netalentiran tekmovalec, kot se je opisal, pride v cilj s sekundo prednosti, tako da sta morala na koncu s prijateljem pobegniti iz Francije, poleg tega so oba suspendirali iz smučarske zveze.