Filmi o Jamesu Bondu praviloma kar dve tretjini prihodka zaslužijo zunaj ZDA, zato mora studio pri načrtovanju bolj kot razmere v ZDA upoštevati razmere drugod po svetu. Ker je James Bond najpomembnejši film studia MGM letos, so se odločili, da ga bodo izdali novembra, ko upajo, da se bosta že polegla strah in panika pred širjenjem koronavirusa. Promocijo filma so sicer že začeli, saj je novembra izšla glavna skladba iz filma, ki jo je tokrat zapela Billie Eilish.

Ali bodo morali premakniti izid še kakšnega filma, za zdaj ni jasno, vedno glasnejša pa so ugibanja o devetem delu Hitrih in drznih ter Marvelove Črne vdove. Za zdaj sta oba filma napovedana za maj, junija pa v kinematografe prihajata še Wonder Woman 1984 in novi Scooby Doo. Seveda so najbolj na udaru visokoproračunski filmi, ki so najbolj odvisni od uspeha v tujini. Trenutno Hollywood tako ne more računati na prihodke iz Kitajske, kjer je od januarja zaprtih vseh 70.000 kinodvoran. Zaradi koronavirusa na Kitajskem še nista izšla filma Čas deklištva in 1917.