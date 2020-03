Ronanova sestra Dylan je namreč Woodyja Allena obtožila spolnega nadlegovanja, ki naj bi se zgodilo leta 1992, ko je imela sedem let, zato Ronan Farrow zdaj napoved Allenove avtobiografije označuje za izdajo, še zlasti ker pri njegovi sestri niso preverili resničnosti Allenovih navedb v knjigi. Pri založbi so dejali, da načeloma ne dovolijo, da bi izid neke knjige vplival na izid druge, zato Allenova knjiga Apropos of Nothing ostaja na njihovem programu za letošnje leto. Spor znotraj družine Farrow-Allen že nekaj časa poteka vsem na očeh. Režiser, scenarist in igralec je obtožbe posvojene hčerke Dylan zanikal. Meni, da jih je izrekla po navodilu njegove nekdanje žene Mie Farrow. Allena so zaradi obtožb že večkrat zaslišali, a nikoli obtožili. Dylan, ki je danes stara 34 let, je pred šestimi leti svoje obtožbe ponovila, Allen pa jih je ponovno zanikal. V luči novih premikov na področju spolnega nadlegovanja v Hollywoodu so se številni igralci in igralke javno distancirali od Allena, ki ima zaradi obtožb kar nekaj težav pri distribuciji svojih filmov. Svojo avtobiografijo naj bi izdal 7. aprila, v njej pa naj bi na široko spregovoril o svojem zasebnem in profesionalnem življenju. Njegov sin Ronan Farrow je bil eden od prvih novinarjev, ki je pisal o spolnih škandalih Harveyja Weinsteina, o čemer govori tudi njegova knjiga Catch and Kill, ki je izšla oktobra lani.