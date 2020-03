Dubravka, ki so jo gledalci in gledalke iz hiše izločili po 57 dneh, je bila v resničnostnem šovu del tako imenovane tajne družine, med snemanjem pa je spoznala tudi Aleno Nezirević, bolj znano kot Anezi, ki smo jo pri nas lahko spoznali v resničnostnem šovu Sanjski moški Hrvaške. Anezi, ki se je potegovala za naklonjenost takrat še samskega Gorana, je zdaj na svojem instagramu objavila novico o smrti svoje sotekmovalke. Kot je zapisala Anezi, ji je hrvaški Big Brother v življenje prinesel veliko lepih stvari, med drugim tudi prijateljstvo z Dudo, ki so jo v šovu klicali Dubravka. Prijateljstvo med tekmovalkama se je nadaljevalo tudi po končanem šovu, kot je zapisala Anezi, pa jo je Dubravka znala vedno nasmejati, jo razveseliti in ji pomagati. Slika, ki jo je ob njeni smrti objavila na instagramu, ji je bila že dolgo všeč, ni pa se zavedala, da jo bo morala objaviti ob takšni priložnosti. Na vprašanje svojih sledilk in sledilcev, zakaj je umrla Dubravka, je Anezi odgovorila, da je umrla naravne smrti. »V zadnjem času je bil njen organizem zelo oslabljen. To je vse, kar bom napisala,« je bila skrivnostna Anezi, ki je pod objavo napisala še: »Kaj je življenje, nekaj korakov, malo žalosti, malo sreče, malo je, brat, malo,« kar so verzi iz pesmi Željka Joksimovića in Harisa Džinovića.