Samo še poslovilna zabava nas čaka in konec bo leta 2019. Priprave na skok v novo leto so seveda v polnem teku in kot se za državljanke in državljane zvezdniškega kova spodobi, o vseh podrobnostih, ki zadevajo tovrstna opravila, nadvse radi obveščajo dobrih novic lačne sodržavljane in sorojake, razkropljene po svetu.

Težkokategornik med silvestrskimi popevkarji je nedvomno tudi Alfi Nipič , njegov Silvestrski poljub je verjetno največkrat predvajana slovenska skladba na novoletnih zabavah. Pesem je nastala leta 1971, sestavila pa sta jo slovenski glasbeni eminenci Dušan Velkavrh , ki je napisal besedilo, in Jože Privšek , ki je pesem uglasbil. Alfi je za revijo Vklop Stop celo namignil, da mu pesem na začetku ni bila všeč, ker je pričakoval, da bo pesem bolj vesele narave, glede na to, da naj bi šlo za neke vrste žurersko zdravico novemu letu in ne spev otožnosti ob neuresničljivi ljubezni. Je pa pojasnil, da je Velkavrh napisal besedilo v času, ko je bil zaljubljen v neko dekle, s katero je imel intimnejši stik samo na silvestrovo, ko ji je je smel voščiti srečno novo leto. Kdo je bila skrivnostna lepotica, pa menda ni želel nikdar izdati, tako da dandanes nihče ne ve, kateri usodni ženski je posvečena najbolj silvestrska slovenska pesem, ki bo naslednje leto praznovala petdeset let. Je bil pa manj skrivnosten Mario Galunič , ki je na Radiu 1, njegov nastop pred mikrofonom so povzeli v Slovenskih novicah, izdal, kdo je skrivnostni moški z začetka njegove kariere na TV Slovenija. Kot je pojasnil, mu je dal leta 1995 prvo pravo priložnost Mito Trefalt , ki je tedaj vodil razvedrilni program na narodni televiziji.

Če za praznovanje božiča velja, da se raduje bolj v družinskem krogu, je na silvestrskih zabavah dovoljeno mnogo več kreativnosti pri izbiri lokacij in razuzdanosti. Tudi na delovnem mestu, če je na ta dan treba pač delati. Eni izmed tistih, ki imajo za novoletni žur največ opravkov s službovanjem, so nedvomno glasbeniki. Nuša Derenda je za revijo Vklop Stop izjavila, da bo letos že kar sedemintridesetič zapored stala na silvestrskem odru, najbolj pa so se ji v spomin zapisali nastopi v Motelu Petrol Čatež tam nekje pred petindvajsetimi leti. Pa ne samo njej. Kot je priobčila, še dandanes srečuje ljudi, ki pritrjujejo njenim navedkom, da so bile nekoč tam najboljše zabave. »Veš, Nuša, takrat nisi bila tako znana pevka, si pa znala narediti žur. Celo na mizo si šla,« ji, kot pravi, pripoveduje glas ljudstva med bežnimi srečanji.

Werner se bojuje za slovenščino, Jan Plestenjak je velik frajer

Velik up slovenske zabavne glasbe je nedvomno Dalmatinec Werner Brozović, na kratko Werner, kar je tudi njegovo umetniško ime. Pred kratkim je praznoval okroglih trideset let začetka svoje izrazne kariere in ob veličastnem dogodku Sloveniji predstavil še svoj novi album. Čeprav je na začetku kariere pel v hrvaščini, je kmalu osvojil tudi vse vrline klenega slovenskega jezika in nekako oba jezika združil v neprekosljivo mešanico slovensko-hrvaškega jezikovnega prijateljstva. Ga pa vseeno skrbi za sloves jezika države, v kateri živi. »V Sloveniji se nasploh premalo spoštuje slovenski jezik, vsi jeziki na svetu nam zvenijo boljše kot slovenski in tukaj je bistvo problema. Jaz tega ne morem spremeniti, glasbeniki tudi ne, to je v genih ljudi, zato je slovenska glasba tam, kjer je,« pa se glasi njegova jezikovna analiza slovenskega glasbenega prostora na portalu Žurnal24.si. Verjetno je zato na njegovi novi plošči z naslovom Lom mešanica slovenskih in hrvaških pesmi. Sicer pa Werner nima dobrega mnenja o svojih glasbenih kolegih, ker, kot pravi, so ljubosumni na prave zvezdnike in zato v glasbenih oddajah, ki jih vodijo, nastopa vse, kar miga, leze in gre, kot se je slikovito izrazil. Najkrajši konec pa zaradi tega potegnejo gledalci in poslušalci, saj menda raje poslušajo glasbo iz nekdanje skupne države. Če Wernerja v raznih glasbenih oddajah ni, pa ne pomeni, da nihče v državi ni prepoznal njegovega neprekosljivega zvezdniška talenta. Slovenske železnice oziroma hčerinska družba železnic Potniški promet mu je lani in letos nakazala skupaj 80.000 evrov, da je navdihujoče skrbel za dobro podobo slovenskih potniških vlakovnih kompozicij, v muzeju Slovenskih železnic pa je posnel še videospot za vseslovenski hit z naslovom Lagano.

Da je Slovenija obljubljena dežela in da ima najlepši jezik, je te dni ugotavljal še Jan Plestenjak. Za revijo Suzy je izpovedal svojo ljubeznijo do domovine. »Velik frajer sem, ker sem v najlepši in najvarnejši deželi z najlepšim jezikom, s prekrasno naravo, morjem, rekami, z vsem. Vse imamo, v Sloveniji se imamo res fajn… mi smo za preostali Svet vesolje,« je navdihujoče ob koncu leta razmišljal Jan.