Množica raznobarvne svetlobe, ki se pojavi nenadoma in na prazno nebo nariše prijazne oblike, ki mehko izginjajo v temo, marsikomu pričara občutek otroške navdušenosti. Svetloba v temi človeka že od nekdaj nevzdržno privlači. V ognjene plamene lahko buljimo ure, tudi močne barve ne uidejo našemu pogledu, nikoli ne želimo zamuditi trenutkov, ko se na nočnem nebu zgodi kaj nenavadnega. Vendar se ob vsej tej romantiki, magiji ali preprosto pirotehniki že leta zavedamo, da praznovanja z ognjemeti zastrupljajo ozračje in predstavljajo tveganje za zdravje. Ob tem pa so navadno še velik strošek.

V Ljubljani napovedujejo ekološki ognjemet

Ognjemetu ob praznovanju prihoda novega leta smo se zaradi navedenega v Sloveniji in po svetu začeli izogibati. Silvestrskim eksplozijam so se že pred leti odrekli na Ptuju, v Novem mestu, Celju in Mariboru. Pridružili so se jim Koper, Bled in Kranj. Svetlobni spektakel bodo v teh krajih tudi letos nadomestili v zrak spuščeni konfeti, predvajali bodo videoprojekcije (mapping), imeli bodo kres na vodi in se domislili drugih zanimivih izbir. Prednost teh je tudi manjši finančni vložek, zato občine denar, ki ne gre za ognjeni šov, porabijo v dobrodelne namene ali za obogatitev kulturnega programa za silvestrovo. Tudi v Ljubljani je že vrsto let slišati pobude proti tradicionalnemu ognjemetu, ki bo ob prehodu v letu 2020 na Ljubljanskem gradu tudi letos. Vendar bo, kot pravijo v javnem zavodu Turizem Ljubljana, bolj ekološki kot sicer. Trajal bo pet minut, rakete iz papirja in razgradljivih materialov bodo v barvi Ljubljane – zeleni in v silvestrskih barvah, kot so srebrna, zlata in modra. Če bo megla, povečana oblačnost ali močan veter, bo ognjemet zvočni, z nizko letečimi raketami. Letošnji ognjemet bo cenejši, kot je bil lani in predlani, neto znesek tokrat ne znaša 4380 evrov, ampak 3800.

Po svetu je odnos do pirotehničnega spektakla zelo različen. Nekatere dobro obiskane novoletne turistične destinacije, kot so Praga, Stockholm in Hongkong, letos ognjemeta ne bodo imele. To očitno vse bolj ekološko ozaveščenih turistov niti ne moti. V turistični agenciji Palma so nam zaupali, da letošnje povpraševanje po silvestrovanju v češki prestolnici ni upadlo, bilo naj bi ga več, kot je ponudbe. Kar pa ne pomeni, da ljubitelji »eksplozivnih raket za zabavo« na svoj račun ne bodo prišli v številnih drugih svetovnih metropolah.