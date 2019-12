Sheeran je bil namreč na glasbeni sceni brez večjih premorov navzoč vse od leta 2007, zato ne preseneča, da mu je po 12 letih nastopanja zmanjkalo navdiha. Ob tej priložnosti je tudi profilno sliko na svojem instagramu zamenjal s črno-belim napisom BRB, ki je kratica za be right back oziroma takoj se vrnem. Z družbenih omrežij se je enkrat že umaknil, in sicer leta 2015, številni pa ugibajo, ali si bosta premor od instagrama vzela tudi njegova mačka Calippo in Dorito, ki imata na instagramu svoj profil z imenom the wibbles.

Sheeranov umik je morda tudi del strategije njegovega menedžementa, kjer so letos priznali, da se še kako dobro zavedajo nevarnosti, da bi bilo na sceni »preveč Eda Sheerana«.

Sheeranov premor bo lahko izkoristil Justin Bieber, ki je naznanil, da se prihodnje leto vrača z novim singlom in petim albumom. Kanadski 25-letnik, ki je zaslovel pri 16 letih, je najavil tudi turnejo po Kanadi in ZDA, kar bo njegova prva turnejo po letu 2017, ko je odpovedal zadnjih 14 koncertov turneje Purpose. Bieber se je zadnja leta spopadal s težavami z drogami in depresijo, pred kratkim pa se je poročil s Hailey Baldwin.