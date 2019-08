Leta 1976 so v podjetju Kronoterm razvili prvo sanitarno toplotno črpalko v Sloveniji. Njihova je najmočnejša toplotna črpalka pri nas, ki ogreva nasad najbolj znanega slovenskega paradižnika, zdaj pa so predstavili še najvarčnejšo evropsko toplotno črpalko tipa zrak-voda, ki je obenem ena najtišjih na tržišču. Neslišna notranja enota ji omogoča, da je tišja od delovanja računalnika oziroma, če smo še bolj natančni, je kar petkrat tišja od vseh drugih toplotnih črpalk na tržišču. Ne emitira nobenih zvokov, ne moti okolice in se zaradi dovršene estetske podobe zlije z njo.

Okolju prijazna Posebno pozornost so pri Kronotermu namenili skrbi za okolje, zato so uporabili okolju prijazne elemente in novo hladivo, ki je lažje razgradljivo in posledično zmanjša vpliv na toplogredne izpuste. »Uporabili smo hladivo R452b, ki ne škoduje ozonu in ima kar 67-odstotno nižji ogljični odtis od obstoječih hladiv. Nova generacija okolju prijaznih toplotnih črpalk je tako edina, ki ob varčni uporabi zagotavlja tudi učinkovito rabo energije in obnovljivih virov energije,« je na nov mejnik ponosen direktor Kronoterma.

Upravljanje z mobilno aplikacijo Toplotna črpalka Adapt gre v korak s tehnologijo. Upravljate jo lahko na daljavo, z mobilno aplikacijo Cloud.Kronoterm. Želeno temperaturo lahko nastavite pred prihodom domov in se izognete obiskom serviserjev, saj bodo večino napak odpravili na daljavo. Če napake ne boste opazili, vas bo na nepravilno delovanje opozorila naprava kar sama. V podjetju Kronoterm zatrjujejo, da ročno popisovanje porabe in stroškov ni več potrebno, saj lahko vse, tudi proizvedeno toploto ter njeno učinkovitost, pregledno spremljate na aplikaciji.