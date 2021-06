Avstrijski trg je močno zavezan in usmerjen k uporabi okolju prijaznih izdelkov. V namen spodbujanja potrošnikov za izbiro bolj zelenih in energijsko učinkovitih izdelkov na spletni strani topprodukte.at objavljajo seznam najbolj učinkovitih izdelkov v Avstriji. Kronotermova toplotna črpalka ADAPT se je uvrstila med 10 energijsko najbolj učinkovitih izdelkov v Avstriji! Prejela je eno zlato značko oziroma priznanje GOLD (TČ ADAPT 0416-K3 HT/ HK 3F) in dve srebrni znački SILBER (TČ ADAPT 0416-K3 HT/ HK 1F in TČ ADAPT 0724-K3 HT/ HK 3F). Kriteriji za uvrstitev na seznam energijsko najbolj učinkovitih izdelkov v Avstriji so izredno strogi. Pomembna merila, ki jih upoštevajo, so zelo visoka sezonska energijska učinkovitost (ηS večja od 200) in nizka raven hrupa (največ 52 dB). Poleg tega morajo imeti navedene toplotne črpalke tudi homologacijski pečat EHPA, za katerega morajo biti izpolnjena merila kakovosti, preverjena z neodvisnim testom. Toplotna črpalka ADAPT je ena redkih toplotnih črpalk, ki izpolnjuje te kriterije. Poleg kriterijev visoke učinkovitosti so že prešli na eno najnovejših hladiv (R452b) z nizko vrednostjo GWP (potencial globalnega segrevanja) 676, hkrati pa so Kronotermove toplotne črpalke ene redkih v Avstriji, ki so trenutno upravičene do sofinanciranja ob nakupu s strani države.

Neodvisna informacijska platforma topprodukte.at je storitev pobude Klimaaktiv avstrijskega zveznega ministrstva za varstvo podnebja, okolja, energije, mobilnosti, inovacij in tehnologije. Stran služi avstrijskim potrošnikom in dobaviteljem kot opora in vir informacij pri odločitvi za nakup okolju prijaznih varčnih izdelkov. (ktm)