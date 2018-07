InnoEnergy, evropski podjetniški pospeševalnik na področju čiste energije, je v sedmih letih delovanja vložil v inovativne projekte skupno dve milijardi evrov, z njihovo podporo pa je na trg do zdaj stopilo 80 projektov oziroma zagonskih podjetij. S partnerji, ki zagotavljajo »pametni denar« (angl. smart money), kar pomeni, da poleg vložka pomagajo med drugim tudi s prodajno mrežo, zadnja štiri leta pripravljajo tudi tekmovanje PowerUp!. Letos sta bili osrednji temi energija in čista energija, na tekmovanju pa so lahko sodelovale tudi ekipe z rešitvami s področja mobilnosti, kibernetske varnosti, pametnih mest ter tehnologij za omejevanje izpustov škodljivih prašnih delcev.

Sveže ideje kot pospešek za korporacije Korporacije lahko prek inovativnih in prožnih partnerstev z zagonskimi podjetji uspešno dohitevajo hitro spreminjajočo se prihodnost, ki jo zaznamujejo trajnostne rešitve. PowerUp! jih povezuje z najbolj presenetljivimi idejami iz vse Evrope. »Ob transformaciji našega podjetja igra sodelovanje s startupi prek tovrstnih tekmovanj izjemno pomembno vlogo pri naši strategiji,« meni Zsolt Winkler, vodja inovacijskega vozlišča Open Innovation Hub pri MOL Group. Roko na srce – korporacije so v primerjavi z zagonskimi podjetji, ki so agilna in sposobna hitrega inoviranja, pravi mastodonti, zato je nujno, da s startupi, ki pa v večini primerov za hitro rast potrebujejo »pametni denar«, sodelujejo, četudi vanje prav s svojo naravo vnašajo disrupcije. »Dejstvo je, da govorimo povsem drugačen jezik. Zato je za korporacijo pomembno, da startup res razume in mu pomaga razviti produkt, ne pa da ga preprosto prevzame in se ta utopi v korporaciji. Zato je naloga korporacij, ki potrebujejo sveže ideje, da najdejo najprimernejši model uspešnega sodelovanja,« pravi Winkler.

Strah lahko ohromi razvoj Zmagovalna ekipa na tekmovanju PowerUp! kot eno od nagrad prejme vključitev v Highway, enega najboljših programov s področja trajnostne energije v Evropi. »Želimo spodbujati sodelovanje med korporacijami in zagonskimi podjetji. Potencial na tem področju je še neizkoriščen, saj se nekatera podjetja resnično bojijo, da jim bodo startupi zamajali poslovni model,« pravi Jakub Miler, prvi mož InnoEnergy za srednjo Evropo. »A če spremembam ne bodo sledili, bodo zaostali za konkurenco in trg jih bo izločil. Le spomnite se Kodakove zgodbe,« je orisal Miler. V Sloveniji je zmagala ekipa MyWater z rešitvijo, ki zagotavlja prebivalcem vsega sveta vsak dan in kjer koli neoporečno pitno vodo. MyWater je naprava, ki bo iz zraka črpala vodo, ljudje po vsem svetu pa naj bi do nje dostopali na ulicah po konkurenčni ceni. Med njihovimi cilji je tudi postavitev naprav na svetovni razstavi EXPO v Dubaju leta 2020. PowerUp! je sicer največje tekmovanje za zagonska podjetja s področja trajnostne energije, ki ga v srednje- in vzhodnoevropskih državah četrto leto pripravlja InnoEnergy, vodilni evropski pospeševalnik na tem področju.

Prihodnost je zdaj Sicer pa InnoEnergy pripravlja v Köbenhavnu 17. in 18. oktobra šesto zaporedno konferenco TBB (The Business Booster), ki jo namenjajo spodbujanju inovacij na področju čistih tehnologij. Na konferenci, ki bo v duhu gesla »Prihodnost je zdaj«, pričakujejo več kot 700 udeležencev iz več kot 30 držav, na spremljajoči razstavi pa si bo mogoče ogledati 150 najsodobnejših inovacij s področja trajnostne energije. Zgodnje prijave so mogoče samo še do 31. julija. jpš

Dve milijardi za inovativne projekte Na tekmovanju PowerUp! v Pragi, ki je potekalo 19. junija, je zmagal estonski Zubax z rešitvijo deset odstotkov bolj energetsko učinkovitih krmilnikov elektromotorjev v letalstvu. S pomočjo te tehnologije lahko električna vozila, predvsem letala, potujejo dlje, ob tem pa porabljajo manj energije iz baterije, s čimer zmanjšajo eno od največjih ovir pri splošni elektrifikaciji različnih vrst vozil. Druga je bila ekipa Wellparko iz Litve, tretja pa češka ekipa Neuron Soundware. Sicer pa je na velikem finalu svoje rešitve predstavilo 15 podjetij, ki so bila zmagovalci na državni ravni, med njimi tudi MyWater iz Slovenije. Državna tekmovanja so potekala na Madžarskem, Poljskem, Češkem, Slovaškem, v Sloveniji, Litvi, Latviji, Srbiji, Turčiji, Ukrajini, Estoniji, Romuniji, Bolgariji, na Hrvaškem in v Grčiji. Finalisti so bili izbrani med 299 ekipami iz 24 srednjeevropskih držav, ki so sodelovale na tekmovanju.

Prednost tekmovanja PowerUp! PowerUp! v primerjavi z drugimi tekmovanji za zagonska podjetja izstopa predvsem zaradi bootcampov. Petnajsterica kandidatov se je namreč dva dni pred velikim finalom posvečala preverjanju svojih poslovnih modelov in izboljševanju veščin nastopanja. »PowerUp! nam prinaša sveže ideje in rešitve iz celotne regije. Ob transformaciji našega podjetja igra sodelovanje s startupi prek tovrstnih tekmovanj izjemno pomembno vlogo pri naši strategiji,« je dejal Zsolt Winkler, vodja inovacijskega vozlišča Open Innovation Hub pri MOL Group in član žirije. Z njim se strinja Gul Erol, glavna tehnologinja v družbi Enerjisa. »Vemo, da lahko prek inovativnih in prožnih partnerstev s startupi uspešno dohitimo hitro spreminjajočo se prihodnost, ki jo zaznamujejo trajnostne rešitve. PowerUp! nas povezuje z najbolj presenetljivimi idejami iz vse Evrope.« Michal Mačkowiak, vodja inovacij v družbi Rafako S. A., je bil navdušen nad močno konkurenco na tekmovanju. »Na tekmovanju niso sodelovale samo ekipe z rešitvami za področje energetike, pač pa tudi iz sveta elektromobilnosti in pametnih mest. Tekmovanje se razvija v isto smer kot Rafako, saj se pri iskanju priložnosti za diverzifikacijo prihodkov ne zanaša le na energetski sektor, pač pa tudi na druge sektorje.«