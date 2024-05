Vodja telesnih stražarjev, 47-letni Rud, je oddelek, ki skrbi za osebno varnost ukrajinskega predsednika ter drugih visokih predstavnikov in njihovih družin, vodil od leta 2019. V odloku, s katerim je Zelenski razrešil Ruda, razlog za zamenjavo sicer ni naveden.

V Kijevu so ob tem poudarili, da je bil Zelenski od začetka ruske invazije na Ukrajino že večkrat tarča operacij ruskih obveščevalnih služb. Tako so aprila na Poljskem aretirali moškega, osumljenega stikov z ruskimi obveščevalci in pomoči pri pripravi atentata na ukrajinskega predsednika. Lani pa so aretirali žensko, ki je skušala odkriti podrobnosti o potovanjih Zelenskega izven Kijeva.