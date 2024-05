Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje tudi v nekaterih drugih evropskih državah beležijo večje izbruhe te bolezni,. Med januarjem in marcem letošnjega leta je bilo tako v državah EU zabeleženih več kot 32.000 primerov oslovskega kašlja. Za obvladovanje oslovskega kašlja, predvsem pa zaščito ranljivih skupin, je ključno vzdrževanje visoke precepljenosti otrok in mladostnikov, zelo priporočljivo (in brezplačno) pa je cepljenje tudi za nosečnice, saj s tem zaščitijo svojega otroka v prvih mesecih življenja,« so ob tem sporočili iz inštituta.

Oslovski kašelj je bolezen dihal, ki jo povzroča bakterija Bordetella pertussis. Osebe, ki zbolijo za oslovskim kašljem, lahko imajo epizode kašlja, ki trajajo tudi od štiri do osem tednov. Bolezen pa najbolj ogroža dojenčke in majhne otroke.

Takšnemu izbruhu botruje več razlogov. »Vse bolj prihaja v ospredje imunski dolg. Pandemija covida in restriktivni ukrepi – nedruženje, socialna izolacija – so onemogočili kroženje raznih povzročiteljev nalezljivih bolezni, ki vzpodbujajo naš imunski sistem k tvorbi zaščitnih protiteles. Poleg tega cepljenje proti oslovskemu kašlju ne predstavlja doživljenjske zaščite in odpornost proti bolezni začne po nekaj letih usihati. Začela pa se je tudi spreminjati sama bakterija, ki povzroča oslovski kašelj. Zaporedje oz. seštevek vseh teh dogodkov rezultira v večji pojavnosti te bolezni,« pojasnjuje epidemiologinja Alenka Trop Skaza.

Cepljenje proti oslovskemu kašlju je v Sloveniji brezplačno in obvezno za dojenčke, otroke oziroma mladostnike v osnovni in srednji šoli. Poleg tega se že kar nekaj let priporoča cepljenje nosečnic proti oslovskemu kašlju čim prej po 24. tednu nosečnosti.

Oslovski kašelj se prenaša s človeka na človeka s kužnimi kapljicami pri kašljanju, kihanju, pa tudi posredno preko okuženih predmetov. V začetku bolezni so simptomi podobni navadnemu prehladu – pojavi se izcedek iz nosu in oči, rahlo povišana telesna temperatura, občasno tudi blag kašelj. Oslovski kašelj je še vedno lahko vzrok smrti pri dojenčkih, mlajših od šest mesecev. Najpogostejša od zapletov je bakterijska pljučnica, ki ima tudi najvišjo smrtnost.