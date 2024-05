Ameriški predsednik Joe Biden je v sredo zagrozil, da bo dodatno omejil dobavo orožja Izraelu, če bo Netanjahu nadaljeval obsežno vojaško ofenzivo v Rafi. Medtem pa v Izraelu trdijo, da je namen operacije v Rafi uničiti Hamas.

ZDA in druge izraelske zaveznice so kljub podpori izraelski kampanji v Gazi kritične do ofenzive v Rafi na meji z Egiptom, kamor se je ob izraelskih operacijah v drugih delih območja Gaze zateklo okoli 1,5 milijona Palestincev.

Po poročanju več tujih agencij je Netanjahu v videu sporočilu dejal, da se bodo borili sami, če bodo pač ostali sami, in izpostavil, da se bo Izrael za zmago v vojni s palestinskim islamističnim gibanjem Hamas boril z vsemi štirimi. Tiskovni predstavnik izraelske vojske pa je včeraj sporočil, da ima vojska dovolj orožja za dokončanje misije v Rafi,.

V video izjavi je Netanjahu situacijo primerjal z izraelsko vojno za neodvisnost leta 1948 in dejal, da je Izrael takrat zmagal tudi brez orožja. Država je zdaj po njegovih besedah veliko močnejša in enotna v svojem cilju, da premaga sovražnike.