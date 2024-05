Dallas izenačil na krilih Dončića in Washingtona

Na drugi tekmi polfinala zahodne konference lige NBA so košarkarji Dallasa premagali Oklahoma City Thunder s 119:110 in izid izenačili na 1:1. Luka Dončič je dosegel 29 točk, 10 skokov, sedem podaj, tri ukradene žoge in blokado.