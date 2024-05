Po podatkih policije se je nesreča zgodila ob 21.14 na regionalni cesti izven naselja Lipce. Voznik je pri vožnji skozi desni ovinek izven naselja zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal s ceste. Z avtomobilom je najprej trčil v ograjo, nato pa zdrsel naprej v smeri vožnje in trčil v drog javne razsvetljave. Avtomobil je po trčenju obstal na brežini izven vozišča, pod nivojem ceste. Voznik je zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl. V avtomobilu je bil tudi sopotnik, ki pa je bil laže poškodovan.

Z generalne policijske uprave so sporočili, da so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 148 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, 16 nesreč se je končalo z lahkimi poškodbami, ena pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 56 kršitev javnega reda in miru ter 86 kaznivih dejanj.