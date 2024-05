Brez vozniškega dovoljenja in opit (alkotest je pokazal 0.52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka) je sinoči tovornjak vozil 34-letni albanski državljan, ki so ga postojnski policisti ustavili v Petelinjah. A to še ni vse. Na tovornjaku so bile nameščene ukradene registrske tablice, vozilo pa ni bilo registrirano.

Tudi to še ni bilo vse. Moški je namreč v tovornem delu tihotapil tuje državljane. Policija je ob pregledu tam namreč našla 27 Turkov, med njimi devet otrok, ki jih je albanski državljan nezakonito spravil na območje Slovenije. »Zaradi cestno prometnih kršitev bo zoper njega podan obdolžilni predlog, zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja pa so mu policisti tovorno vozilo zasegli. Ostali postopki še potekajo,« so sporočili s koprske policijske uprave.