Že kmalu po tistem, ko jo je voditelj Kevin Hart povabil na oder, so se slišali žvižgi in neodobravanje iz občinstva. Tudi ta del so pri Netflixu izrezali. V zmontirani različici so incident izpustili, tako da kader hitro preide na Kim, ki začne: »Vem, da se nama nikoli ne bi izšlo. Nekdanji atlet, visoke ličnice, svileni lasje ... Zdaj me preveč spominjaš na mojega očima.« Pri tem je seveda mislila na Brucea Jennerja, ki je spremenil spol in je danes Caitlyn Jenner. Netflixov žar »v živo« je na spletu odmeval predvsem zaradi šal, ki niso bile nikomur smešne, nasprotno, večini so se zdele seksistične in neokusne.