Senegalska nogometna reprezentanca je do sedaj le enkrat nastopila na svetovnem prvenstvu. Bilo je leta 2002 na Japonskem in v Južni Koreji, kjer je Senegal že ob svojem debiju med največjimi reprezentancami sveta pripravil veliko presenečenje z uvrstitvijo v četrtfinale.

Kapetan senegalske selekcije pred šestnajstimi leti je bil Aliou Cisse, ki je leta 2015 prevzel selektorski izziv in rojake popeljal še na drugo največje tekmovanje. Za Senegal je bila v afriških kvalifikacijah ključna zmaga nad Južnoafriško republiko (2:0), v predtekmovalni skupini s Poljsko, Kolumbijo in Japonsko pa bodo imeli Senegalci tudi v Rusiji izvrstno priložnost za napredovanje v izločilne boje. »Kako čas beži. Kar šestnajst let je že minilo od našega zadnjega nastopa na svetovnem prvenstvu. Navijači v Senegalu so takrat pričakovali, da se bo naša reprezentanca redno udeleževala turnirjev najvišjega ranga, a nam ni uspelo vse do sedaj. Sedanja generacije se je že z uvrstitvijo v Rusijo vpisala v zgodovino. Zdaj je čas, da svoje delo še nadgradi,« pravi selektor Aliou Cisse, ki je v času igralske kariere veljal za inteligentnega nogometaša z odličnim pregledom nad igro.

Senegalci odhajajo na prvenstvo po presenečenje, Cisse pa svari pred visokimi pričakovanji v domovini. »Zelo radi bi znova okusili slast igranja v četrtfinalu, a ne smemo ničesar prehitevati. Imamo mlado in nadarjeno zasedbo. Želim si, da bi prikazali našo prepoznavno igro in se držali afriške identitete,« meni Cisse, ki ne bo nikdar pozabil senzacionalne zmage Senegala nad svetovno prvakinjo Francijo (1:0) v skupinskem delu prvenstva 2002. »Svojim igralcem sem povedal, da smo se reprezentanti na takratnem turnirju povsem sprostili v igri in uživali vsak trenutek. Nogometaši se ne smejo obremenjevati z zunanjimi dejavniki in pritiskom. Morda pa znova postanemo presenečenje prvenstva,« se nadeja senegalski selektor.

Aliou Cisse je poudaril, da čuti velik privilegij, da lahko senegalsko reprezentanco vodi s klopi. Njegov največji adut bo zvezdnik Liverpoola Sadio Mane, povrhu pa ga je razveselilo spoznanje, da bo v Rusijo popeljal zasedbo v popolni postavi. Selektorju je odleglo, da se je po petih mesecih okrevanja po hudi poškodbi kolena v pogon vrnil nepogrešljivi branilec Kara Mbodji. »Ne morem razložiti, kako srečen sem ob vrnitvi na igrišče. Pričakovanja pred prvenstvom? Povsem normalno je, da želimo nadgraditi uspeh prejšnje generacije s prvenstva pred šestnajstimi leti,« pravi Kara Mbodji, ki v zadnjih letih nastopa za Anderlecht. Da v reprezentanci vlada homogeno vzdušje, dokazuje poteza zvezdnika Maneja, ki je soigralcu Mbodjiju ponudil plačilo za zdravljenje poškodbe. »Mane ni le moj prijatelj, ampak mi je kot brat. Obožujem ga kot igralca in človeka,« je povedal.

Senegal je prvo prijateljsko tekmo pred odhodom na svetovno prvenstvo v Rusijo odigral z Luksemburgom in remiziral brez golov, včeraj pa je klonil v Osijeku proti Hrvaški z 1:2 (0:0).

Zvezdnik: Sadio Mane Šestindvajsetletni Sadio Mane je največji zvezdnik afriškega nogometa in najdražji nogometaš na črni celini vseh časov. Njegov prestop v Liverpool je pred dvema letoma dosegel vrednost slabih 39 milijonov evrov. S finalisti lige prvakov je podpisal petletno pogodbo. Ko je igral za Southampton, je dosegel tri gole v 176 sekundah, kar še vedno velja za rekord na angleškem prvenstvu. Mane velja za pobožnega muslimana, nogomet pa je začel igrati navkljub nasprotovanju očeta. Na igrišču slovi po moči, hitrosti in spretnosti z žogo, zato bo na prvenstvu v Rusiji gonilna sila senegalske reprezentance, s katero je leta 2012 zaigral na olimpijskih igrah v Londonu.

Selektor: Aliou Cisse Dvainštiridesetletni Aliou Cisse je bil kapetan senegalske reprezentance na do sedaj edinem nastopu na svetovnem prvenstvu leta 2002, ko je ta afriška država presenetila z uvrstitvijo v četrtfinale. Pred tremi leti je prevzel vodenje izbrane vrste, ki jo je skozi kvalifikacije popeljal brez poraza. Trenerske obrti se je pred tem učil v domači reprezentanci do 23 let, kot profesionalni nogometaš pa je najbolj zaslovel z igranjem v Angliji, kjer je branil barve Birminghama in Portsmoutha. Iz njegovega zasebnega življenja je znano, da je leta 2002 izgubil številne člane družine, ki so bili udeleženi v potopu prenatrpane ladje ob obali Gambije.