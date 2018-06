Angleži so se »sprehodili« skozi kvalifikacije za SP 2018, saj so v skupini F osvojili prvo mesto s 26 točkami brez poraza (osem zmag, dva remija), daleč za njimi pa so ostale Slovaška, Škotska (po 18), Slovenija (15), Litva (6) in Malta (1). Na desetih tekmah je njihova razlika v golih znašala kar 18:3, Slovenija pa se lahko pohvali vsaj z dvema dosežkoma: poleg Škotske je edina remizirala z Angleži, ko je bilo oktobra 2016 v Stožicah 0:0, tista tekma pa je bila tudi edina med desetimi v kvalifikacijah, ko Anglija ni dosegla gola.

Zadnjič na vrhu leta 1966

Po šesti zaporedni uvrstitvi na SP je Anglijo spet zajela evforija. Reprezentanco z vzdevkom Trije levi večina v domovini spet vidi na svetovnem vrhu, kjer je bila prvič in sočasno tudi zadnjič pred 52 leti, ko je gostila SP in je v finalu v Londonu pred 96.924 gledalci na Wembleyju premagala Zahodno Nemčijo po podaljških s 4:2. Selektor Gareth Southgate se zaveda visokih pričakovanj domače javnosti, a opozarja na previdnost: »Imamo zelo kakovosten igralski kader, toda to še ne zagotavlja uspeha. Treba je iti od tekme do tekme in se vsakič osredotočati le na naslednjega nasprotnika. Mogoče smo res v krogu favoritov, a ta krog je zelo velik. Vsaj četrtina od 32 reprezentanc je sposobnih priti prav na vrh, toda žal je tam prostor le za eno.« Njegova previdnost je povezana tudi z neuspehom Anglije na zadnjem SP 2014 v Braziliji, ko je v skupini D dvakrat izgubila (Italija, Urugvaj) in enkrat remizirala (Kostarika) ter zasedla zadnje mesto s samo eno točko.

Vendar Southgate (tekme vedno vodi zelo elegantno oblečen) nima težav zgolj z evforijo domačih navijačev, ampak jo je imel tudi z izbiro 23 nogometašev s pravico nastopa na SP v Rusiji. »To je eden najtežjih delov trenerskega oziroma selektorskega poklica – ko se moraš odločiti, na koga računaš in kdo naj ostane doma. Toda nekdo pač mora odločati in odločiti. Vsak človek ima svoj pogled na izbiro igralskega kadra in vsak bi se verjetno odločil drugače. Ampak jaz sem tisti, ki sem odgovoren za izbiro igralcev, za katere verjamem, da bodo upravičili moje zaupanje,« se nadeja selektor Southgate, ki je kot igralec 57-krat oblekel dres Anglije. Po sobotni pripravljalni tekmi proti Nigeriji, ki jo je Anglija na Wembleyju dobila z 2:1, je Southgate objavil seznam 23 igralcev, na katerem pa iz takšnih ali drugačnih razlogov ni nekaterih zvenečih imen, kot so Joe Hart, Chris Smalling, Adam Lallana, Alex Oxlade-Chamberlain, Jack Wilshere, Daniel Sturridge…