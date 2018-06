Čeprav jih nihče na glas ne uvršča med glavne favorite za naslov svetovnega prvaka, je jasno, da reprezentanca Belgije še kako premore kakovost za sam vrh. To potrdita že bežen pogled na seznam nogometašev in bližnja preteklost, iz katere so se igralci gotovo precej naučili. Belgijci so namreč na zadnjem svetovnem prvenstvu v Braziliji izpadli v četrtfinalu proti Argentini, na evropskem pred dvema letoma pa v isti fazi tekmovanja proti Walesu. V obeh primerih so veljali kot tihi favoriti, a zdi se, da za vidnejši uspeh niso bili dovolj zreli. Selektor Roberto Martinez in njegov pomočnik francoska legenda Thierry Henry, ki sta vodenje prevzela pred začetkom kvalifikacij za svetovno prvenstvo, sta prepričana, da je to pot drugače.

Eden ključnih posameznikov za morebitni uspeh bo napadalec Romelo Lukaku. Petindvajsetletni član Manchestra Uniteda v zadnjem času v reprezentanci igra vedno bolje, zasluge pa naj bi šle ravno Henryju, ki velja za enega najboljših napadalcev vseh časov. Potem ko je bil že pri 16 letih v dresu Anderlechta najboljši strelec belgijskega prvenstva, je nato njegov razvoj nekoliko zastal, a v zadnjem obdobju znova kaže, zakaj je veljal za izredno nadarjenega posameznika. V kvalifikacijah za svetovno prvenstvo je na desetih tekmah zabil kar enajst golov in potrdil, da lahko nanj selektor Martinez v Rusiji še kako računa.

Čeprav je bila Belgija z devetimi zmagami in remijem ter 43 doseženimi goli izredno suverena v kvalifikacijah, je nekaj negotovosti v moštvo vnesel remi na prijateljski tekmi proti Mehiki 10. novembra lani, ki se je končala z izidom 3:3. Kljub temu da Martinez ni mogel računati na vse tri glavne branilce, Jana Vertonghna, Tobyja Alderweirelda in Vincenta Kompanyja (zaradi poškodbe na sobotni pripravljalni tekmi proti Portugalski (0:0) je njegov nastop na SP pod vprašajem), je bil Kevin De Bruyne po tekmi izredno jezen. »Taktično smo bili povsem v podrejenem položaju. Kaj takšnega se ne sme več ponoviti, še posebno ne na svetovnem prvenstvu, kjer je vsaka tekma izredno pomembna. Če ne bomo našli taktičnih rešitev, nam bodo ekipe, kot je Mehika, vedno povzročale težave.«

Za dodatni nemir je poskrbel tudi Martinez z odločitvijo, da v širše moštvo za svetovno prvenstvo ni vključil odličnega vezista italijanske Rome Radje Nainggolana. Štiriinštiridesetletni Španec jo je obrazložil z besedami, da ne gre v njegovo taktično filozofijo, in namignil tudi na igralčevo nešportno življenje. Tridesetletni Nainggolan vsega skupaj ni sprejel najbolje. »V italijanskem prvenstvu sem odigral več kot 300 tekem. Verjetno mi ni treba posebej poudariti, da gre za tekmovanje, kjer taktična zrelost pomeni največ. Po prijateljski tekmi s Španijo sem bil nenadoma izključen iz moštva. Je bilo to zato, ker sem zamudil na zbor? Ne bi rad izpostavljal imen, a to se je dogajalo tudi drugim, ki so še vedno tam. Razumem, da me ljudje kritizirajo zaradi tega, ker kadim. Pravijo, da bi moral biti boljši vzor mladim. Če bi se odločil za to, potem bi postal denimo učitelj. Toda sem nogometaš in hočem, da se me ocenjuje zgolj po mojih predstavah na zelenicah,« je bentil Radja Nainggolan.

Nogometna Belgija v številkah Število prebivalcev: 11.35 milijona Zveza ustanovljena: 1895 Število nastopov na svetovnih prvenstvih: 13 Največji uspeh: 4. mesto leta 1986 Uvrstitev na lestvici Fifa: 3. mesto Tržna vrednost ekipe: 801,75 milijona evrov Najdražji nogometaš: Kevin De Bruyne – 150 milijonov evrov Kapetan: Eden Hazard Povprečna starost ekipe: 27,6 leta Pot do SP: prvo mesto v evropski kvalifikacijski skupini H Tekmeci v predtekmovalni skupini C: Panama, Tunizija, Anglija

Zvezdnik: Eden Hazard Eden Hazard je nase opozoril v dveh sezonah pri Lillu, kjer je v 147 nastopih dosegel 36 golov. Zaradi hitrosti, odlične tehnike in iznajdljivosti so ga strokovnjaki primerjali s Cristianom Ronaldom in Lionelom Messijem, v svoje vrste pa ga je leta 2012 za okoli 35 milijonov evrov zvabil Chelsea. Vse od tedaj je danes 27-letni v La Louvuereju rojeni nogometaš ena glavnih gonilnih sil londonskega kluba, a kljub temu se zdi, da so vodilni od njega pričakovali več, ko so ga pripeljali. Hazard ni nikoli dosegel ravni Cristiana Ronalda ali Messija, a ima še čas, da mu to uspe.