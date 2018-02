OI v Pjongčangu: Nesreče, afere, napake in kršenja pravil

V zadnjih tednih se je veliko pisalo o slovenski odpravi na zimski olimpijadi v Južni Koreji. Gre za najštevilnejšo zimsko ekipo, ki je doslej tekmovala, kar 71 športnikov; v Sočiju pred štirimi leti, recimo, je bilo v slovenskih dresih 66 nastopajočih. Več tekmovalcev, več medalj, bi lahko pomislili in ne bi se mogli bolj motiti. V ruskem Sočiju je bilo medalj osem, letos pa… Letošnji slovenski nastopi so bili že od samega začetka povezani z nesrečnimi poškodbami, z aferami, ki jih našemu olimpijskemu komiteju ni uspelo niti ustaviti niti pomesti pod preprogo, in z rezultatskimi neuspehi, ki so jih, kljub vsemu, mnogi napovedovali. Pa ne samo pesimisti, je že tako, da ima slovenska generacija Pjongčang 2018 pravzaprav samo enega izstopajočega športnika, Jakova Faka.