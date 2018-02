Na eni strani te ledene plošče so stali strašni Sovjeti, ki so bili od leta 1963 celo štirinajstkrat svetovni prvaki in ki so od leta 1964 štirikrat zapored osvojili olimpijsko zlato, s samo enim porazom in sedemindvajsetimi zmagami, tem pa so do tekme z Američani dodali še pet fantastičnih zmag, ob pošastni razliki v golih 51 : 11. Šesterica, ki jo zna še danes vsak moški severno od Sotle našteti na pamet – Tretjak, Fetisov, Kasatonov, Makarov, Larionov, Krutov – do danes velja za najboljšo hokejsko ekipo vseh časov in že vnaprej je bila zapisana kot zlata. Tovariš Brežnjev j