Po razglasitvi zmagovalcev neposredno po tretji moški biatlonski preizkušnji letošnjih olimpijskih iger v Pjongčangu, je danes zmagovalna trojica prejela še medalje. Jakov Fak je po olimpijskemu bronu za Hrvaško, prejel še srebro za Slovenijo in se z visoko dvignjenimi rokami veselil izjemnega uspeha.

»Občutki so fantastični, to je nekaj, za kar se splača delati vse življenje, ne samo eno ali štiri leta. Na odru sem razmišljal, kaj vse sem moral dati skozi, o dobrih in slabih stvareh, vse tiste slabe pa ob takih dogodkih zbledijo. Spomnil sem se tudi svoje prve kolajne, saj je bila tudi tista trdo prigarana,« so bile prve besede Faka.

Srebrni biatlonec je priznal, da je za njim neprespana noč. »Poveselili smo se kot ekipa, a pri tem seveda nismo pretiravali, saj nas čakajo tekmovanja. Je pa bilo zelo težko zaspati, skoraj nemogoče. Mogoče sem spal eno uro, pa še to ne vem. Še tisto je bilo bolj sanjarjenje kot spanje,« je priznal slovenski junak, ki je prejel ogromno čestitk iz Slovenije in Hrvaške, čestitali so mu domači in tudi prijatelji iz Mrkoplja v Gorskem kotarju, od koder Fak prihaja.

»Mrkopalj ni veliko mesto, a zna pripraviti 'fešte'. Mislim, da so se dobro poveselili, mislim, da so ponosni in tako je tudi prav,« meni 30-letnik, ki se kljub dogodkom pred igrami dobro zaveda, da je v Sloveniji priljubljen, a ne more stoodstotno reči, da je prav, da je dres Hrvaške zamenjal s slovenskim. Zadnji dogodki glede dviga zastave so ga sicer prizadeli, a ni tako čustven, da bi iz tega delal dramo. »Ne dovolim, da mi razne slabe stvari pridejo do živega. Če so ljudje nestrpni, so nestrpni. To je njihov problem, ne moj,« meni Fak, ki kolajno posveča svoji družini in celotni ekipi.

Fak je sicer že napovedal napad na novo odličje. V nedeljo ob 12.15 ga čaka še tekma s skupinskim startom (15 km).