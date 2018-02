Pri Olimpijskem komiteju Slovenije dodajajo, da do končanja postopka vodstvo olimpijske reprezentance ne sme in ne daje nobenih izjav. A na pozitiven test se je že odzval hokejist sam.

»Rezultat testiranja je pokazal prisotnost fenoterola v urinu, ki se skriva v berudualu, zdravilu za določene bolezni spodnjih dihal. Omenjeno zdravilo, ki mi je bilo predpisano po testiranjih med težavami z dihanjem na Slovaškem 2017, po nasvetu z zdravnikom jemljem zaradi astme. Žal sem ga pozabil prijaviti kot terapevtsko izjemo,« je sporočil Jeglič.

Ob tem je pe pojasnil: »Spregledal sem razliko med primerljivimi zdravili, ki so dovoljena, kar bi mi dovoljevalo njegovo uporabo ob pojavu težav z dihanjem tudi v času olimpijskih iger. Zaradi svoje malomarnosti se vsem prizadetim opravičujem in sprejemam nadaljnje postopke,« je o pozitivnem testu, opravljenem 16. februarja, povedal hokejist. Tudi Jeglič dodaja, da do konca postopka izjav ne bo več dajal.

»Dejstvo, da je vzel zdravilo, ki ga je treba v okviru protidopinških postopkov prijaviti. Ni mi jasno, kako se je to zgodilo in tudi jezi me, saj to športnikom stalno ponavljamo. Res ne vem, kaj naj še naredimo, da se to ne bo ponavljalo,« je o primeru za STA povedal direktor Slovenske protidopinške agencije (Sloada) Jani Dvoršak.

Primer je zdaj v rokah pristojne komisije Mednarodnega olimpijskega komiteja, Jeglič pa lahko računa s kaznijo do dveh let prepovedi nastopanja, ki pa je glede na dejstvo, da je napako priznal, lahko tudi nižja.