Temeljni krizni moment izhaja iz izbire gostiteljev zimskih olimpijskih iger v zadnjem času. MOK se je zavestno odrekel klasičnim zimskošportnim prizoriščem, ki so igram v zadnjega pol stoletja dajali čar (Cortina, Grenoble, Innsbruck, Lake Placid, Calgary, Albertville, Lillehammer, Torino, Vancouver), in jih preselil na povsem nova, umetna prizorišča brez kakršnekoli tradicije (Soči, Pjongčang in Peking), v države z demokracijami »trše roke«, s katerimi pa se je očitno lažje »dogovarjati« kot z oblastmi demokratičnih kultur. V Južni Koreji zato logično navijaške tribune in