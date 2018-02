V obdobju zadnje olimpijade 2014–2018 je Slovenija v skokih osvojila večino tistega, kar zares šteje: olimpijsko medaljo (dve), svetovno prvenstvo v poletih, novoletno skakalno turnejo in skupno razvrstitev svetovnega pokala. In v tem istem obdobju, vse do začetka tekoče sezone 2017/2018, ko se je »nekaj« premaknilo, je reprezentanco tvorilo trdo in neomajno jedro: poleg prvega nosilca Petra Prevca še (zlasti v prejšnji sezoni) njegov mlajši brat Domen in ob njiju Jurij Tepeš in Robert Kranjec. Na sobotni olimpijski tekmi v Južni Koreji pa razen Petra Prevca (ki je bil tudi na