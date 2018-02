Jasniča je razjezilo slabo vodenje tekem v smučarskih skokih na srednji skakalnici, zaradi česar je v imenu Zbora in odbora za skoke in nordijsko kombinacijo pri SZS izrazil ogorčenje in hkrati upanje, da je Petek vložil protest pri organizatorju. Po Jasničevem prepričanju bi s tem dal jasno sporočilo vodstvu za skoke pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS) o neregularnosti tekme kot tudi glas za športnike, v korist športa in ne kapitala.

»Jutri bi moral odpotovati na olimpijado. Zaradi te in današnje tekme v ženskih skokih, ki je bila ravno tako sramotno vodena, zaradi vseh, ki so na prizorišču in niso sposobni vzdigniti glas protesta, sporočiti glas razuma v korist športnikov in športa, sem se odločil, da ne odpotujem na olimpijado. V kolikor moja odločitev pomeni kršenje kodeksa SZS, sem pripravljen nositi posledice,« je zapisal Jasnič.

Jasnič je še pripisal, da se imajo športniki vsaka štiri leta priložnost vpisati v večno knjigo zmagovalcev, izboljšati svoj socialni in družbeni status. »Jim lahko kdorkoli s takimi tekmami vzame sanje? Nihče! Mi smo tu zaradi njih in ne obratno, mi smo tu, da zaščitimo njihove pravice. V kolikor tega ne storimo, se bo olimpijski duh spremenil v gladiatorski boj. Ne bo se zmrzovalo samo na rampi, zmrzovalo se bo povsod tam, kjer bo to zahtevala TV pravica prenosa«.

Petek mu je odgovoril, da se z ogorčenostjo in zaskrbljenostjo strinja tudi sam kot tudi vodstvo reprezentance, vodstvo skokov in nordijskih kombinatorcev v Koreji ter da so že zahtevali ustrezno zaščito tekmovalcev pri pripravi na skok.