Le 45. mesto najboljše slovenske biatlonke na tekmi svetovnega pokala, kar je bil včerajšnji dosežek Urške Poje na 15 kilometrov dolgi preizkušnji v Ruhpoldingu, bi bilo vsa dolga leta doslej obroben dosežek. A zdaj je to realnost, za 21-letno biatlonko z obale Cerkniškega jezera pa tudi pomemben uspeh, saj je potrdila olimpijsko normo in z vsega enim zgrešenim strelom od 20 prve točke svetovnega pokala zgrešila le za 14 sekund.

Generacijska vrzel je bila že dolgo očitna. Ob neslavni odsotnosti Teje Gregorin so tokrat prvič nastopile tri slovenske biatlonke. Ob najbolj izkušeni Anji Eržen (54.) je bila novinka v svetovnem pokalu Polona Klemenčič, dvajsetletna biatlonka TSK Triglav Kranj, ki je pravico nastopa dobila pretekli teden. Debi je končala na repu. Slovenska reprezentanca mora z nastopi treh biatlonk izkoriščati možnost nastopa s polno kvoto tekmovalk tudi zaradi pokala narodov, ki je podlaga, da Slovenija vsaj deloma obdrži dosedanji status in ugodnosti. Trem je uspela najboljša ekipna bera točk v sezoni in Slovenijo so dvignile na 22. mesto v tej ekipni razvrstitvi, ne smejo pa pasti še niže od 25. mesta. Biatlonci dosegajo visoko enajsto mesto. Zelo pomembna v tem seštevku bo tudi jutrišnja štafetna tekma (Miha Dovžan, Mitja Drinovec, Lenart Oblak, Jakov Fak).

Ko pišemo o slovenskem ženskem biatlonu, za katerega smo vrzel v generacijah napovedovali že pred leti, je slika povsem drugačna v ženskem smučarskem teku. Konkurenčnih je skoraj deset tekačic, a najboljše so pod nivojem dosežkov zadnjih let. Pred sobotno tekmo svetovnega pokala z mestnim sprintom v Dresdnu, novem prizorišču elitnih tekem, so Slovenke kljub temu enajste v pokalu narodov FIS. Še daleč največ je pokazala Anamarija Lampič. Te dni je na pripravah v Planici za Planico in Pjongčang. V Nemčiji bodo nastopile Vesna Fabjan, Nika Razinger, Katja Višnar in Alenka Čebašek ter še četverica tekačev Miha Šimenc, Janez Lampič, Miha Dolar in Luka Prosen. Slednji so predvsem v lovu na olimpijsko normo ali njihovo potrditvijo, tekačice želijo na raven stare slave. Prav drsalni mestni sprint mesec pred igrami, ko večina svetovne elite že ubira različne taktične različice nastopov in priprav, je priložnost za odmevnejši dosežek. »Po dolgi bolezni med prazniki se je težko vrniti. Nisem na nivoju, ki ga želim, a potrebujem tekmovalni ritem,« je v nedeljo na Pokljuki, potem ko je bila četrta na mednarodni tekmi pokala No Border, svojo plat razložila Katja Višnar. Njen partner Ola Vigen Hattestad, olimpijski zmagovalec v sprintu iz Sočija, je moral konec tedna odpovedati nastop na svojem državnem prvenstvu, s čimer je že izgubil možnost, da dobi mesto v reprezentanci vsaj za tekmo svetovnega pokala v Planici naslednji teden. V nordijskem centru pod Ciprnikom bo za velik del zadnja velika prelomnica za pot na olimpijske igre, tako glede norme kot mesta v olimpijski reprezentanci.