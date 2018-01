Martin Fourcade je na včerajšnji tekmi zgrešil eno tarčo, tako kot tudi tretjeuvrščeni Norvežan Johannes Thignes Boe (enako velja za Jakova Faka), drugouvrščeni Čeh Ondrej Moravec pa je zadel vseh 20 strelov. Za Fourcadom, ki je slavil že 66. in še povečal vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala, je Fak zaostal dobre tri minute, 14. mesto pa je njegova najslabša uvrstitev v tej sezoni. »Že zjutraj se nisem počutil najbolj spočitega. To, da je Fourcade startal za mano, me ujel in prehitel, nima nobenega pomena. Enostavno trenutno nisem na ravni, na kateri bi želel biti. Ne vem, kaj je trenutno najbolj nujno – počitek ali kaj drugega. Nimam konkretnega odgovora na to, kaj moram narediti zdaj. Pogovoril se bom s trenerjem in neko rešitev bomo zagotovo našli,« je ocenil Jakov Fak.

A Fak ni obupal, kar potrjujejo tudi njegove besede: »Edini moj zgrešeni strel je bil žal napaka, potem pa sem se le zbral do konca in izvlekel maksimum. Tekaško nisem bil dovolj močan, da bi pridobil vsaj eno mesto. Tokrat je bil boj za preživetje od začetka do konca. A preživel sem in grem naprej.« Čeprav je za Fakom zaostal za tri mesta in slabih 13 sekund, je imel Miha Dovžan več razlogov za zadovoljstvo. Ne le zaradi majhnega zaostanka, ampak predvsem zaradi dejstva, da je s 17. mestom dosegel najboljši rezultat kariere, doslej je bilo to 34. mesto iz Osla.

»Priznam, da še nisem čisto dojel svojega dosežka. Moram šele dojeti, da mi je uspel tak rezultat in da mi je na tekmi svetovnega pokala prvič uspelo iztržiti štiri ničle. Po zadetem dvajsetem strelu je bil občutek odličen. Na zadnjem streljanju so se mi sicer noge kar malce tresle od treme, saj sem vedel, da imam priložnost, da zadenem vseh dvajset strelov. Na koncu se je dobro izšlo,« je bil navdušen Miha Dovžan. Mitja Drinovec je višjo uvrstitev zapravil na zadnjem strelskem postanku, ko je zgrešil dvakrat, pred tem je zadel vse tarče, na koncu pa je zaostal dobrih pet minut (51. mesto). Lenart Oblak je bil 86., z enim zgrešenim strelom pa je zaostal skoraj sedem minut in pol. Včerajšnja preizkušnja je minila brez Klemna Bauerja, ki je po tekmah v Oberhofu odpotoval na priprave v Anterselvo, kjer bodo tekme svetovnega pokala prihodnji konec tedna.

Danes bo v Ruhpoldingu ženska tekma na 15 kilometrov. Od Slovenk bodo tekmovale Anja Eržen, Urška Poje in Polona Klemenčič.