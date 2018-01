»Zame je bilo kar težko. To se je videlo tudi v samem teku, saj nisem na nivoju, na katerem bi si želel biti. A uvrstitev je vseeno lepa in k temu je največ pripomoglo streljanje,« je bil Jakov Fak zadovoljen z doseženim po uvodni tekmi v olimpijskem letu 2018. V deževnem, turobnem Oberhofu, ki je njegovo najmanj trofejno prizorišče, je dosegel sedmo mesto. S tem je izenačil svoj drugi najboljši dosežek na tradicionalnem prizorišču sredi Nemčije.

Znova, kot v vsej sezoni, je bila odlika lovca iz Mrkopalja odlično streljanje. Zadel je vseh deset tarč in tako nadaljeval sloves najboljšega strelca v biatlonski karavani. Na devetih tekmah je zgrešil le devet od 140 tarč. S to statistiko daleč izstopa. A s tem ostaja konkurenčen. Od zmagovalnega odra je bil oddaljen za kazenski krog in pol časa. Na odru pa trije kralji moderne digitalne dobe biatlona. Francoz Martin Fourcade je z natančnim streljanjem vrgel rokavico Johannesu Thingnesu Boeu, ki ga je kot najhitrejši tekač delal nervoznega v decembru in dosegel 66. zmago v 280 nastopih v svetovnem pokalu. Vmes se je vrinil rojak Emil Hegle Svendsen. Skupaj imajo 119 zmag v pokalnem nizu. »Priložnost za lov na zasledovanju za njimi je. Tretji je oddaljen 37 sekund, vse je mogoče. Na strelišču se lahko marsikaj spremeni,« se Fak že veseli lova na tri kralje biatlona. S tem ohranja tudi sloves tretjega v skupnem seštevku svetovnega pokala, ki ga zelo suvereno drži že od prvih tekem. Fourcade (492 točk) in Boe (460) sta razred zase, a Fak (342) ima veliko boljše povprečje kot četrti Anton Šipulin (282 točk).

Jakov Fak ni bil med najhitrejšimi v smučini, a je znova uveljavil svojo najmočnejšo prvino v zimi – streljanje. V cilj je denimo pritekel skupaj s Klemnom Bauerjem (38. mesto), ki je začel minuto pred njim, razlika se je naredila na strelišču s tremi kazenskimi krogi. Bauer je dosegel 19., Fak pa 27. tekaški čas, razlika pa deset sekund. »Glede na to, da v prazničnih dneh zaradi viroze pri vadbi teka nisem naredil vsega, kar sem načrtoval, enostavno mislim, da ne smem biti preveč razočaran,« je ocenjeval Fak. V upanju, da se bo dobro regeneriral in zasledovalno tekmo odtekel laže. Današnje zasledovanje bo začel v paketu sekund s Tirolcem Lukasom Hoferjem in Švicarjem Benjaminom Wegerjem. Kot velemojster taktike se zna dobro znajti v vsaki situaciji in hitro prilagoditi razmeram.

»Na strelišču je malo zmanjkalo zbranosti. Zadel sem prve tri stoje, naslednja dva ne. V zadnjem krogu sva oba z Jakom trpela in se bojevala za sekunde. Če ne bi bil z njim, bi verjetno izgubil še nekaj sekund,« je nastop videl Klemen Bauer. Večni kralj biatlona Ole Einar Bjoerndalen, ki z 52. mestom zdaj še neuspešno lovi normo za sedme olimpijske igre, je iz šestdeseterice izrinil Mitjo Drinovca (62.). Skupaj so dosegli deseti dosežek v ekipnem točkovanju pokala narodov. To je mejnik za štafeto, ki bo v nedeljo lovila normo za olimpijske igre.