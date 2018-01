Uspeh štafete, dosežen tik pred kapetanovim 32. rojstnim dnem, je mala pozitivna prelomnica za slovenski biatlon. Zagotovo dvanajsto mesto še zdaleč ni na ravni uspehov, ki jih je zaznamovala pretekla zlata doba, ki bi jo lahko poimenovali tudi era Janeza Mariča. Sedanji trener mladinske reprezentance je bil povezan z večino uvrstitev moške štafete med deseterico na velikih tekmah med letoma 1999 in 2015. Tudi z zadnjima dvema januarja 2015 v Ruhpoldingu, ko so se v svetovnem pokalu zadnjič uvrstili med deseterico, na sedmo mesto. Istega leta so bili Marič, Bauer, Fak in Rok Tršan še osmi na svetovnem prvenstvu. In to je v zadnjih treh letih vse.

V nedeljo v Oberhofu so bili znova zelo blizu deseterici. In to brez Jakova Faka, ki je tekmo izpustil zaradi utrujenosti in izčrpanosti, povsem pa se je osredotočil na posamične tekme, ki so za tretjega moža svetovnega pokala zagotovo prioriteta. Štafeta je bila sestavljena tudi brez poškodovanega Roka Tršana. Biatlonec iz Valburge, ki je veljal ob Faku in Bauerju za potencialnega prvega naslednika, je zaradi poškodbe hrbta odsoten s tekmovanj. Občasno trenira, a štafeti v tem stanju zagotovo ne bi zmogel pomagati. Tako so z Bauerjem normo dosegli Miha Dovžan (ŠD Gorje), Lenart Oblak (SK Brdo) in Mitja Drinovec (SK Ihan), vsi trije varovanci trenerja Miha Podgornika. Oblak ima med slednjimi slabše posamične uvrstitve na tekmah najvišjega nivoja in bo kot potnik na olimpijske igre verjetno označen za rezervo.

Štafeta je v individualnih panogah vedno pomembna disciplina. V smučarskem teku in biatlonu to pomeni nivo dela celotne reprezentance. Pomembna je tudi v menjavi generacij. Ko je slovenski biatlon neslavno ostal brez Teje Gregorin, ki zdaj postaja kraljica družbenih omrežij, sta Anja Eržen in Urška Poje (konec tedna je bila deveta na močno zastopanem mednarodnem pokalu IBU) delno zapolnili vrzel. Z njima bo, če bo šel biatlonski predlog skozi formalne kandidature, tudi mešano štafeto vrnilo na startno listo za olimpijske igre. V Sočiju predvsem zaradi administrativnih napak ni nastopila.

Jakov Fak glede nastopa v štafeti ni bil izjema. Izpustila sta jo oba z vrha posamične razvrstitve svetovnega pokala. V francoski četverici ni bilo Martina Fourcada, čeprav je s konkurenco na obeh posamičnih tekmah opravil suvereno in lahkotno. Francozi so bili peti. V norveški zasedbi (tretje mesto) ni bilo niti Johannesa Thingnesa Boeja. Današnja preizkušnja na dvajset kilometrov (14.30) zahteva več svežine. Vzdržljivost bo ključna tudi v nadaljevanju. V januarskem nizu je od 5. do 21. januarja na treh prizoriščih devet moških preizkušenj. Zelo pomembne so tudi glede priprav za olimpijske igre. Bolezen ali prevelika izčrpanost bi nosila daljnosežne posledice. Tega se zdaj mnogo bolj izkušeni Jakov Fak še kako zaveda. Olimpijskega zlata v zbirki še nima.