»Zadnji, deseti strel sem sprožil prehitro, ko sem z mislimi že hitel s strelišča. To je bila otroška napaka. Ne bi se smela več ponoviti,« je Jakov Fak komentiral edino zgrešeno tarčo na strelišču v Oberhofu. S tem je sobotno zasledovalno tekmo končal na 11. mestu. Kot sedmi s sprinta je imel lepo izhodišče, a si je očital, da tega ni izkoristil.

Fak pokazal, da je perfekcionist

Najboljši strelec v karavani biatlonskega svetovnega pokala letošnje sezone je znova pokazal, da je perfekcionist. V težnji k popolnosti je seveda obžaloval napako, ki mu je odnesla boljšo uvrstitev. Zgrešena tarča, šele deseta od sto šestdesetih tarč v zimi, ga je teoretično stala uvrstitev med peterico. Z deseto uvrstitvijo med trinajsterico, kar je najslabši dosežek sezone, ni zadovoljen. Še vedno je to njegova najboljša sezona doslej.

Fak ohranja sloves tretjega biatlonca sezone. Martin Fourcade (552 točk) in Johannes Thingnes Boe (514), ki imata svojo zasebno »jago«, sta še malce bolj oddaljena kot v decembru. Francoz je ob zadnjem postanku zasledovalne tekme samozavestno zaokrožil na strelišču. Kralj zadnjih šestih sezon svetovnega pokala tudi v sedmi prestola ne namerava predati. Hkrati ima varovanec Uroša Velepca (372 točk) še večjo prednost pred četrtim Antonom Šipulinom (311) in Tarjeijem Boejem (309). Mimogrede, sistem točkovanja točke deli po formuli od prvega mesta navzdol: 60, 54, 48, 43, 40, 38… Prav skupni seštevek svetovnega pokal je tisto, kar ostaja Fakov osrednji cilj za dobo pred olimpijskimi igrami in po njih. V Pjongčangu ima jasno dolgoletno željo. V zbirki mu manjka le še zlata olimpijska kolajna, a pred tem sta še postaji v Ruhpoldingu in Antholzu.

A bolj kot eno samo napako na strelišču je imel tridesetletnik v glavi tek. V tej prvini ne zaostaja veliko, a še ni na nivoju nekdanje zlate dobe, čeprav ima v »praznični« božični virozi dober izgovor. Faka so v zadnjih kilometrih, kjer je velikokrat pokazal svojo hitrost, vzdržljivost in taktično modrost, prehiteli Tirolec Hofer, Čeh Krčmar ter Nemca Doll in Peiffer. Preveč. S tem je znova dobil signal, da mora biti zelo pazljiv pri obremenitvah. »Da bi me prehitevali, se mi po navadi ne dogaja, če sem vsaj približno dobro pripravljen in se počutim dobro. Po teh dveh tekmah bi si želel, da se dobro spočijem in potem bom fizično boljši in bo lažje narediti dober rezultat v Ruhpoldingu naslednji teden,« je po sobotni tekmi Fak jasno izrazil želje.