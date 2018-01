Švedi, ki so nastopili v postavi Martin Ponsiluoma, Jesper Nelin, Sebastian Samuelsson in Fredrik Lindström, so z enim kazenskim krogom in devetimi popravami za minuto in deset sekund premagali Italijo, tretja je bila Norveška.

Slovenija, v postavi Miha Dovžan, Klemen Bauer, Mitja Drinovec in Lenart Oblak, je zasedla 12. mesto, z dvema kazenskima krogoma in 19 popravami je zaostala za šest minut, 45 sekund in štiri desetinke.

Uvrščenih je bilo le 13 štafet, preostalih 12 so Švedi prehiteli za en krog, tako da so ostale brez uvrstitve. Tekma je bila na meji regularnosti, saj so morali tekmovalci na strelišču precej dolgo čakati, da so sploh ujeli trenutek, ko so dejansko videli tarče.