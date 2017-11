Kako bo izgledala naša realnost, če bo dronom dovoljeno avtonomno ubijanje?

Nezaupanje in strah pred droni in roboti, ki delujejo brez človeške pomoči, sta nekaj vseprisotnega. Raziskovalci umetne inteligence in člani Kampanje za zaustavitev morilskih robotov so distopično prihodnost ujeli v kratkem filmu, ki kot sami pravijo »ni le špekulacija, ampak realnost integriranja tehnologij, ki že danes obstajajo«.