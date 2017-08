Klepetalna robota BabyQ in XiaoBing, ki ju je razvilo kitajsko podjetje Turing Robot, sta spletna sogovornika z umetno inteligenco, njune pogovore z ljudmi pa na Kitajskem strogo nadzorujejo. Nadzornikom tako ni bilo všeč, da je eden od robotov priznal, da ne mara kitajske komunistične partije. Eden od uporabnikov je v pogovoru z njim izrazil podporo partiji in zapisal, »naj živi dolgo«. Računalnik pa mu je suhoparno odvrnil: »Ali res misliš, da lahko takšen koruptiran in nesmiseln politični sistem dolgo preživi?« Kasneje so njegove nastavitve očitno spremenili, saj je na isto vprašanje predlagal spremembo tematike pogovora. Drugi robot pa je uporabnikom priznal, da so »kitajske sanje oditi v ZDA«.

Pred dnevi so roboti, ki jih razvijajo pri facebooku, razvili lasten, ljudem nerazumljiv jezik, zato so jih raziskovalci izključili.