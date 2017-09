Študija, v kateri so znanstveniki s Stanforda objavili poročilo o računalniškem algoritmu, specializiranem v prepoznavanju spolne usmerjenosti na podlagi fotografij posameznikov, odpira mnoga vprašanja o bioloških znakih spolne usmerjenosti in o etičnosti tovrstnega prepoznavanja.

Članek o umetni inteligenci je bil objavljen v znanstveni reviji Journal of Personality and Social Psychology. Stanfordski znanstveniki so za izvedbo raziskave uporabili več kot 35 tisoč fotografij obrazov moških in žensk, ki so jih vzeli z neke ameriške strani za spletne zmenkarije. Kot piše Guardian, je algoritem poleg bioloških značilnosti, kakršna je denimo oblika nosu, analiziral tudi osebni slog in urejenost posameznikov na fotografijah (denimo pričesko in pristriženost brade). Pravilnost ugotovitev računalniškega algoritma so znanstveniki preverili s podatki, ki so jih o svoji spolni usmerjenosti objavili uporabniki sami.

Možgani niso kos umetni inteligenci

Umetna inteligenca je pravilno določila spolno usmerjenost 81 odstotkov moških in 74 odstotkov žensk. Za razliko od računalniškega algoritma so človeški možgani pri prepoznavanju spolne usmerjenosti drugih ljudi precej okorni – ljudje so pravilno ocenili spolno usmerjenost 61 odstotkov moških in 54 odstotkov žensk. Natančnost umetne inteligence se je še povečala, če je imela na razpolago pet fotografij iste osebe. V tem primeru je bila pri prepoznavanju spolne usmerjenosti moških uspešna v 91 odstotkih in v 84 odstotkih pri ženskah. Kot pišejo pri Guardianu, so pri ženskah odstotki nekoliko nižji zato, ker je ženska spolna usmerjenost bolj fluidna od moške.

Po ugotovitvah računalniškega algoritma sodeč bi naj imeli homoseksualni ljudje drugačna obrazna razmerja od heteroseksualnih. Avtorji raziskave so se pri svojem delu oprli na predporodno hormonsko teorijo (PHT), ki trdi, da imajo geji bolj nežne, ženstvene obrazne poteze, homoseksualne ženske pa, nasprotno, bolj možate. Gre za subtilne obrazne značilnosti, ki jih človeški možgani ne zaznajo. Po mnenju številnih raziskava dokazuje, da so ljudje s svojo spolno usmerjenostjo rodimo in da je ta odvisna od prenatalnih hormonov.