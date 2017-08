Klepetalni roboti sicer niso novost, so pa v zadnjem času doživeli precejšenj razcvet, tudi v Sloveniji. Gre za v facebookovem pogovornem okencu živeče sogovornike z umetno inteligenco, s katerimi lahko klepetamo o čemerkoli.

Nedavno je facebookova umetna inteligenca razvila svoj jezik, ki je na prvi pogled videti kot prazno blebetanje, toda v resnici ima – kot so ugotovili raziskovalci – semantični pomen.

Bizaren pogovor med chatbotoma z vzdevkoma Bob in Alice je nastal, ko so ju znanstveniki pripravili do tega, da sta klepetala o menjavanju kap in knjig. Pogovor, ki je bil za znanstvenike sprva videti kot povsem nesmiselno zaporedje besed v angleščini, je klepetalnima robotoma očitno omogočal učinkovito medsebojno sporazumevanje. Kot pojasnjujejo znanstveniki, je videti, da so chatboti in podobni sistemi z umetno inteligenco prišli do spoznanja, da za svoje delovanje ne potrebujejo tako kompleksnega jezika, kot je angleščina. Jezik so zato zreducirali na zgolj nekaj besed, iz katerih tvorijo za ljudi povsem nesmiselne povedi. Chatbot Bob je denimo zapisal »i can i i everything else«, na kar mu je Alice odgovorila z »balls have zero to me to me to me to me to me to me to me to me to«. Na podoben način sta izmenjala še nekaj replik.