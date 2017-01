Zakon o tujcih je razdelil največjo vladno stranko. Zloglasno novelo, ki je po prepričanju večine pravnih strokovnjakov v nasprotju z ustavo in mednarodnim pravom, je predlagala njihova ministrica Vesna Györkös Žnidar, odločno je za njo stopil premier in prvak SMC Miro Cerar, v parlamentu pa je zakon glasno zagovarjala desnica. Kar pomeni, da se je Stranka modernega centra znašla v začasni koaliciji z izrazito protibegunsko razpoloženo SDS. »Do danes ni bilo jasno, ali je v SMC dovolj desničarjev, da bi jo označili za desno stranko. Od danes vemo – dovolj jih je za skrajno desno,« se je po sprejemu novele zakona o tujcih na twitterju oglasil nekdanji generalni sekretar LDS in nato Zares Bogdan Biščak.

Poslanci SD dan po potrditvi novele zakona o tujcih niso skrivali zadovoljstva, da so se odločili za socialnodemokratsko držo, in besedila niso podprli. Potem ko so več dni preračunavali, koliko njihovih poslancev naj se udeleži seje oziroma koliko naj se jih vzdrži, sta jim na pomoč priskočili koalicijski partnerici sami. Ker so vodilni v SMC in DeSUS odstopili od osrednje varovalke, po kateri bi bila za zapiranje meje potrebna odločitev dveh tretjin poslancev, je SD lahko uporabila argument, da v takšno rešitev njeni člani vlade niso privolili.

Spomnimo, da je zakon podprlo 47 poslancev, od tega 27 iz koalicije.

Poslanci SMC, ki niso mogli molčati

Vsi poslanci SMC (teh je 35) pa za sporni zakon o tujcih niso mogli glasovati. Tipko proti so pritisnili štirje, trije so se vzdržali, Jani Möderndorfer pa ni glasoval. Pri tem ne gre prezreti, da so noveli nasprotovali bolj prepoznavni in vplivni predstavniki stranke (izjema je vsekakor vodja poslancev SMC Simona Kustec Lipicer, ki je zakon podprla) in da nekateri od njih tudi niso molčali. »Ne morem glasovati za zakon, za katerega menim, da krši slovensko ustavo in mednarodne pogodbe,« je dejal predsednik parlamenta in podpredsednik SMC Milan Brglez. »Razprava ni bila svobodna. Ni bilo mogoče soočiti argumentov in odgovoriti na temeljna vprašanja,« je v obrazložitvi glasu proti povedal poslanec in predsednik statutarne komisije SMC Mitja Horvat, ki je odsotnost demokratičnega procesa zaznal tudi v stranki. Dragan Matić, ki tudi vodi svet SMC, pa je izbiranje med varnostjo na eni strani ter svobodo, spoštovanjem človekovih pravic in ustavnostjo na drugi označil kot lažno dilemo. Prav tako je proti zakonu glasoval Izidor Kamal Shaker, svojo odločitev pa pojasnil na tviterju: »Ata Shaker, begunec in migrant, nikoli ni vplival na moje odločitve, ker je vedel, da se bom odločil prav. Danes bi bil ponosen.« Pri glasovanju so se vzdržali Jasna Murgel, Saša Tabaković in Simon Zajc.

Četrtkovo dogajanje v parlamentu je potrdilo, da je SMC sila pisana druščina oziroma lepljenka različnih stališč, od zelo konservativnih do libertarnih. Po oceni Bogdana Biščaka, političnega analitika, premier Cerar spada na strankino desnico. Zasluge za to, da raznolikost SMC v preteklosti ni prišla bolj do izraza, pa pripisuje predvsem Janezu Janši. »Tudi SMC ga vidi kot rdečo cunjo – zaradi Janševih ostrih kritik Cerarja je največja vladna stranka nenehno poudarjala razliko med svojo politiko in politiko SDS.« Biščak je prepričan, da je do resnega razcepa znotraj SMC tokrat prišlo predvsem zato, ker se je proti Cerarju odločno postavil Milan Brglez, ki je nedvomno drugi najmočnejši člen največje vladne stranke. »Tudi če morda Brglez tega noče, je postal v zgodbi sprejemanja zakona o tujcih jasno prepoznaven lider.«