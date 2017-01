Poslanci so s 47 glasovi za in 18 proti sprejeli zakon o tujcih, s katerim so uzakonili zapiranje meje pred begunci. Pri zagovarjanju te rešitve, ki je po prepričanju humanitarcev in večine pravnih strokovnjakov v nasprotju s slovensko ustavo in mednarodnim pravnim redom, sta bili najodločnejši Janševa SDS in Cerarjeva SMC. Večina poslancev SMC je celo podprla predlagano dopolnilo desnice, po katerem za sprejem odločitve o zaprtju meje zadošča absolutna večina (46 poslanskih glasov) in torej ni potrebna podpora dveh tretjin parlamentarcev, kar je sprva kot »varovalko« pred zlorabo oblasti predlagala vlada.

Aplavz predsedniku Brglezu

Da sprememb zakona o tujcih ne bo podprla Združena levica, je bilo vseskozi jasno. Prav opustitev dvotretjinske varovalke pa je po naših informacijah olajšala odločitev poslancem koalicijske Socialne demokracije, ki so novelo zakona prav tako zavrnili. Pridružili so se jim štirje poslanci DeSUS, med njimi nekdanja ministrica za kulturo Julijana Bizjak Mlakar. »Ko sem poslušala nekatere razprave, me je spreletel srh. Imela sem občutek, da smo v Nemčiji leta 1933. Samo da so bili tedaj na drugi strani Judi, danes pa so begunci,« je svoj glas proti obrazložila Bizjak-Mlakarjeva. Prav tako so tipko proti pritisnili štirje poslanci SMC: Mitja Horvat, Dragan Matić, Izidor Kamal Shaker in predsednik parlamenta Milan Brglez.

»Kot predsednik parlamenta ne morem glasovati za zakon, za katerega menim, da krši slovensko ustavo in mednarodne pogodbe, ki jih je ratificirala naša država. Za zakon prav tako ne morem glasovati, ker se bojim, da ta uzakonja kršitve temeljnih človekovih pravic, ki so določene v naši ustavi, in ker se zavedam, da bo sprejetje tega zakona imelo nepopravljive zunanjepolitične in mednarodnopravne posledice za Slovenijo in njene interese v mednarodni skupnosti, Svetu Evrope in Evropski uniji,« je svojo odločitev utemeljil Brglez. In požel glasen aplavz.

Kot je znano, je poskušal predsednik parlamenta z amandmaji, ki jih je pripravil skupaj s pravnimi strokovnjaki, predlagano novelo zakona o tujcih spraviti v ustavne okvire. Vendar v svoji stranki SMC za to ni dobil potrebne podpore oziroma je bila uspešnejša njegova strankarska kolegica, notranja ministrica in predlagateljica sprememb zakona Vesna Györkös Žnidar. Po besedah naših virov iz SMC tudi zato, ker bi podpora Brglezovim predlogom pomenila spremembo koncepta zakona (zapiranje meje), kakršnega sta vlada in premier Miro Cerar že podprla. Sodelovanje z Brglezom bi torej pomenilo nezaupnico vladi in njenemu predsedniku.