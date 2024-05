V Iranu se je včeraj začelo petdnevno žalovanje za predsednikom Ebrahimom Raisijem, ki je v nedeljo umrl v strmoglavljenju helikopterja bell 212 ameriške izdelave v slabem vremenu na goratem severu države. Pogrebne slovesnosti za Raisijem, ki je sodil v konservativno strujo in bil tarča ostrih kritik zagovornikov človekovih pravic, se bodo začele danes v mestu Tabriz, njegove posmrtne ostanke bodo potem prepeljali v Teheran, pred tem pa opravili forenzične preiskave, je dejal visoki uradnik iranske province Vzhodni Azerbajdžan, kjer se je zgodila nesreča. V njej je umrlo vseh devet oseb na krovu helikopterja, ki se je vračal z odprtja jezu na mejni reki z Azerbajdžanom, tudi zunanji minister Hosein Amir Abdolahian. Dva helikopterja sta se z dogodka vrnila varno.

Težave z rezervnimi deli

Turčija, ki je ozemeljsko relativno blizu kraju nesreče, je sporočila, da helikopter očitno ni imel vklopljenega sistema za oddajanje signala ali pa ga sploh ni imel. Šestnajst ur je tako trajalo, da so reševalne službe našle mesto strmoglavljenja in se potem včeraj v zgodnjih jutranjih urah po lokalnem času prebile do razbitin na nadmorski višini 2200 metrov. Dotlej so še upali, da je morda kdo preživel, saj so v nedeljo poročali, da so vzpostavili stik z dvema osebama na krovu. Toda potem »nismo našli znakov življenja«, je dejal vodja iranskega Rdečega polmeseca Pirhossein Kolivand. Nesrečo so sprva pripisali megli in dežju. Pričakovati pa je podrobno preiskavo. Sodelovanje je že ponudila Rusija. Znano sicer je, da ima Iran zaradi sankcij velike težave z dobavo rezervnih delov za svoja zračna plovila zahodne izdelave, tudi za helikopterje bell. Ta, s katerim je letel predsednik, naj bi bil kupljen pred več kot 40 leti.

Tudi naslednik blizu Hameneju

Položaj predsednika države je začasno prevzel dosedanji podpredsednik Mohamed Mokhber, potem ko je za to dobil odobritev vrhovnega verskega voditelja Alija Hameneja. Mokhber je bil tesen sodelavec Raisija, blizu je tudi vrhu revolucionarne garde. Položaj podpredsednika je nasploh vpliven, odkar so ga leta 1989 ustanovili in nanj prenesli del pristojnosti ukinjenega položaja predsednika vlade. Mokhber se je tako denimo v Rusiji pogovarjal o prodaji orožja. Star je 68 let, dolga leta je bil vodja mogočnega gospodarskega konglomerata Setad, ki je eden glavnih centrov ekonomske moči v državi in pod neposrednim nadzorom Hameneja. Mokhber bo na položaju predsednika prehodno, saj morajo biti nove volitve v petdesetih dneh. Lahko pa, da bo na njih kandidiral. Položaj zunanjega ministra začasno prevzema Ali Bagheri Kani, dosedanji namestnik ministra. Prihaja iz politične družine in sodi v krog tesnejših sodelavcev Hameneja, ki je tudi tast Kanijevega brata.

Sožalja iz Rusije in drugod

Vrsta držav v regiji in drugod je v Teheran poslala izraze sožalja. Ruski predsednik Putin je rekel, da je bil Raisi »pravi prijatelj Rusije«, kitajski predsednik Xi Jinping pa, da je Peking izgubil »dobrega prijatelja«. Indijski premier Modi je izrazil globoko obžalovanje, podobno turški predsednik Erdogan. Sočustvovanje so izrazile tudi proiranske skupine v regiji – Hamas, Hezbolah in jemenski uporniški hutijevci.

Nekoliko manj je bilo odziva z zahoda. Sožalje zaradi smrti je izrekel predsednik evropskega sveta Charles Michel, v imenu Francije pa zunanje ministrstvo.

Kritike na račun komisarja Lenarčiča Slovenski evropski komisar Janez Lenarčič je z objavo na družbenem omrežju X, v kateri je izrazil solidarnost z Iranom, požel kritike. Iran je v nedeljo med iskanjem kraja nesreče prosil za pomoč, odzval pa se je tudi slovenski evropski komisar Janez Lenarčič, ki je pristojen za področje kriznega upravljanja. Na omrežju X je zapisal, da je EU aktivirala sistem Copernicus za kartiranje Zemlje, zapis pa pospremil s ključnikom #EUSolidarnost. Prav to je nekatere zelo zmotilo. Marie-Agnes Strack Zimmermann iz nemške desnosredinske stranke FDP je denimo dejala, da »je zame skrivnost, kako lahko evropska komisija izraža solidarnost z Iranom«. Kritikam so se pridružili tudi drugi evropski politiki s pretežno desnega pola. Nezadovoljstvo je izrazila tudi iranska novinarka in aktivistka za pravice žensk Masih Alinedžad iz Irana. »EU bi morala poslati ekipo za hitro odzivanje, da bi spremljala stanje iranskih političnih zapornikov, predvsem tistih, ki jih čaka smrtna kazen, (...) ne pa da išče klavca iz Teherana,« je zapisala. Lenarčič je potem zapisal, da je bil odziv na iransko prošnjo namenjen olajšanju iskanja in reševanja, ne dejanje politične podpore. »Gre preprosto za najbolj temeljno človečnost,« je zapisal, v njegovem kabinetu pa so dodali, da je prišlo do »neposrečene rabe ključnika, ki ga sicer uporabljamo vedno ob aktivacijah mehanizma unije za civilno zaščito in humanitarne pomoči.«