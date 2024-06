Paviljon Zvonček, ki stoji tik ob Tromostovju na Adamič-Lundrovem nabrežju 1, je prazen že od konca letošnjega januarja, ko se je prejšnji najemnici iztekla najemna pogodba. Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, ki ta prostor upravlja, je sredi marca objavilo javni razpis za oddajo paviljona, na katerega sta se odzvala dva ponudnika. Novo najemno pogodbo so Ljubljanska parkirišča in tržnice podpisali 1. aprila z družbo Lebon. Pogodbo so sklenili za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja.

Ker je poslovni lokal na izteku tržnice še vedno prazen, smo pri Ljubljanskih parkiriščih in tržnicah preverili, kaj se z njim dogaja. Pojasnili so, da družba Lebon trenutno »pripravlja predlog notranje postavitve ter vso potrebno dokumentacijo za uspešno odprtje poslovne enote. Najemodajalec je zagotovil, da bo lokal odprl do 1. julija 2024.« Iz razpisnih pogojev je razvidno, da mora najemnik pridobiti predhodno pisno soglasje javnega podjetja za vsako prenovo oziroma dela v poslovnem prostoru, hkrati pa vse morebitne stroške teh del nosi sam.

Novi najemnik vnaprej plačal dvanajst najemnin

V Ljubljanskih parkiriščih in tržnicah so še pojasnili, da bo novi najemnik v paviljonu Zvonček izvajal cvetličarsko dejavnost. Ravno na račun tipa dejavnosti je družba Lebon pri ocenjevanju ponudb v času razpisa dobila dodatne točke. Marca so v javnem podjetju pojasnili, da bo dodatne točke dobil tisti ponudnik, ki bi v lokalu izvajal cvetličarsko dejavnost, saj je bila ravno ta prvotno predvidena dejavnost v tem sicer majhnem, a kulturnovarstveno zaščitenem objektu. V paviljonu, ki meri 28,6 kvadratnega metra, je do konca letošnjega januarja delovala prodajalna spominkov.

Izbrani najemnik Lebon je dodatne točke pri končnem izboru dobil tudi zato, ker je bil pripravljen vnaprej plačati vseh dvanajst najemnin. Družba Lebon bo Ljubljanskim parkirišče in tržnicam za mesečno najemnino odštela 1350 evrov. To je 100 evrov več, kot je bila v javnem razpisu predvidena izhodiščna najemnina. Za primerjavo, prejšnja najemnica je za najem paviljona Zvonček Ljubljanskim parkiriščem in tržnicam plačevala 277 evrov na mesec.

Razpis za najemnika je bil objavljen kratek čas

Velja spomniti, potencialni najemniki niso imeli veliko časa, da so se odzvali na marčevski javni razpis za oddajo paviljona Zvonček. Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice je razpis objavilo 12. marca, rok za oddajo prijav pa se je iztekel že 15. marca ob 11. uri. Pred časom so v javnem podjetju pojasnili, da je bil tako kratek rok objave javnega razpisa »poslovna odločitev najemodajalca«. Dodali so še, da v njihovih splošnih pogojih pri oddajanju prodajnih prostorov ni predvidenega roka za oddajo ponudb.

*** 277 € je plačevala za najem prejšnja najemnica paviljona Zvonček. 1350 €​ bo plačeval za najem novi najemnik.