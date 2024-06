SNS je v Novem Sadu dobila 53 odstotkov glasov in 46 od skupno 78 mandatov, tako da bo lahko sama sestavila vlado. Enako je v Beogradu, kjer so dobili 52,8 odstotka in osvojili kar 64 od skupno 110 mandatov.

Srbska opozicija je pred volitvami nagovarjala volilce, da se udeleži le volitev v Novem Sadu in bojkotira volitve v Beogradu in Nišu. Žal je vse skupaj povzročilo veliko zmede med volilci in na koncu zmago SNS.

Vučić: »Zdaj imamo zeleno luč za reforme in spremembe, ki so potrebne za srbsko družbo«

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je sinoči tudi komentiral dosežene rezultate. Ocenil je, da Srbija vstopa v novo obdobje in poudaril, da imajo zdaj zeleno luč za reforme in spremembe, ki so potrebne za srbsko družbo.

»Močni pritiski so trajali več kot eno leto. Večino smo imeli tudi po 17. decembru v Beogradu, a se nam je zdelo, da ni dovolj za legitimnost, ker nekateri niso želeli z nami v koalicijo. Zdaj bomo imeli namesto 54 mandatov 62 ali 63,« je beograjske volitve komentiral Vučić.

Najtežje v Nišu

Vučić je bil zadovoljen tudi z zmago v Novem Sadu. Čestital je nosilcu liste za Beograd in kandidatu za župana Aleksandru Šapiću. Volilna udeležba je bila 50-odstotna, kar je za Vučića zelo dobra in spodobna udeležba. Najtežja zmaga pa je bila v Nišu.

Nepravilnosti - od klicnih centrov do pretepov

Volilni dan v Srbiji so zaznamovala tudi trenja med oblastjo in opozicijo zaradi tako imenovanih klicnih centrov SNS v Beogradu in Novem Sadu. Opozicija delovanje klicnih centrov vidi kot volilno nepravilnost, medtem ko je Aleksandar Vučić dejal, da klicni centri niso le običajni, ampak tudi zaželeni.

Incident se je zgodil tudi v Novem sadu, kjer so predstavniki opozicije poskušali vstopiti v eno od hal, kjer je bil vzpostavljen klicni center Srbske napredne stranke. Prišlo je do prerivanja s policijo, ki jim ni dovolila vstopa v dvorano. SNS je objavila sporočilo, v katerem je dejala, da gre za »vandalizem in terorizem«.

Bogdan Stojanović iz agencije »Haus of vin« je v volilni noči za televizijo Blic dejal, da dogajanje okoli klicnega centra ni novost in da gre za nekaj, kar se dogaja že leta.

»To je nekaj, kar počne tudi Demokratska stranka. Zanimivo je tudi, da je na isti lokaciji imela klicne centre v preteklosti tudi Demokratska stranka. In to je nekaj, kar je z vidika najema prostora povsem legalno. Če se klicni center ukvarja le s klici ljudi, ki so volilci te stranke, je to popolnoma zakonito, « je dejal Stojanović.

In še: onemogočanje glasovanja in celo vstavljanje glasovnic v napačno skrinjico

Opazovalci volitev, med katerimi je bila tudi nevladna, nestrankarska in neprofitna organizacija CeSID - za svobodne volitve in demokracijo je, so na voliščih opazili kar nekaj nepravilnosti: onemogočanje glasovanja volivcev zaradi napake volilne komisije na dveh voliščih v Nišu, dvomi o vzporedni registraciji volivcev na enem volišču v Paliluli, na več voliščih so vstavljali glasovnice v napačne skrinjice, neupoštevanje postopka glasovanja, vpis volivca na napačno mesto v volilnem imeniku, fotografiranje glasovnic s strani volivcev, niso pa manjkali tudi besedni konflikti pred volišči.