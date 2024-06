»V lanskih ujmah sta bili poškodovani parkovni poti skozi Pokljuško sotesko na gorenjski strani Triglavskega narodnega parka in Soška pot na posoški strani parka in takoj po ujmah so nam pomoč pri sanaciji ponudili iz pobratenega Narodnega parka Crater Lake iz Združenih držav Amerike. Šlo je za iskreno željo pomagati, kar dokazuje, da sodelovanje ni samo nekaj, kar je zapisano v dokumentih o pobratenju, ampak je živo tudi v praksi. Ne gre zgolj za sodelovanje, pač pa za prijateljstvo, katerega del je tudi nesebična pomoč med zaposlenimi v obeh parkih,« je o pomoči ameriških kolegov dejal direktor Javnega zavoda Triglavski narodni park (JZ TNP) dr. Tit Potočnik.

Največja fosilna soteska v Sloveniji

Mojca Pintar, vodja okoljske vzgoje v JZ TNP, je povedala, da je Pokljuška soteska pomemben naravni spomenik v Triglavskem narodnem parku. Skoraj dva kilometra dolgo sotesko je pri umikanju ledenikov pred 10.000 leti izdolbel nekdanji tok Ribščice. Ko je voda usahnila, je za njo ostala največja fosilna soteska v Sloveniji. Čez najožji del so že leta 1930 uredili prehod z lesenimi mostovi.

V JZ TNP si prizadevajo za ohranjanje naravnih procesov in pristnosti soteske s čim manjšimi posegi vanjo. Ob tem pa obiskovalce opozarjajo, naj se v sotesko odpravijo le ob ugodnih vremenskih razmerah ter z ustrezno pohodniško obutvijo in oblačili, tudi čelada ni odveč.

Ekipa šestih strokovnjakov, ki se ukvarjajo izključno s sanacijo poti, se je takoj po prihodu sredi maja najprej lotila del v Pokljuški soteski. Kot je povedal Miha Marolt, vodja vzdrževanja v JZ TNP, je bila pot precej poškodovana, dela pa so potekala v strmem skalnatem terenu. Da so se lahko začela, je bilo treba počakati na primerne vremenske razmere, ki pa so zadnja dva tedna še naprej krojile potek del. Dodal je, da so se sodelavci JZ TNP, ki so sodelovali pri delih, od ameriških gostov veliko naučili. »Nalog se lotevajo na čisto poseben način,« je povedal tudi Robert Varl z oddelka za tehnično vzdrževanje v JZ TNP.

Vodja ekipe iz Narodnega parka Crater Lake Andrew Hoeg, nadzornik vzdrževanja poti, je predstavil ekipo in njeno delo, povezano z vzdrževanjem poti. Pred prihodom v Slovenijo ni imel prav veliko podatkov o tem, kaj jih čaka, saj je bilo s fotografij in posnetkov težko razbrati obseg poškodb. Popravili so precejšen del poti in zagotovili, da je pot skozi sotesko ponovno razmeroma varna.

Selitev v Posočje

Kljub temu da je bila ekipa strokovnjakov iz Narodnega parka Crater Lake osredotočena na delo, pa so člani ekipe v prostem času spoznavali Triglavski narodni park in Slovenijo, obiskali so denimo Blejski grad, Prirodoslovni muzej, Vogel. Strokovna ekipa se je zdaj že preselila v Posočje, kjer bodo popravljali Soško pot na delih, ki jih je v ujmi odnesla reka Soča.