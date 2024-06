Policisti opozarjajo na nov pojav goljufij, kjer so žrtve predvsem starejši prebivalci.

Osebe, ki se predstavljajo kot Goran, Lucija, Sara, Mirta in Kristina kličejo po telefonu in ponujajo zaslužek z vlaganji v kriptovalute, sklade in umetnine.

Žrtve dobijo pošiljko od kurirske službe, z odkupnino nekaj sto do več tisoč evrov.

V pošiljki je kartica bestvouchers.com z geslom za dostop do spletne stran.

Goljufi žrtvam po telefonu prikazujejo visoke zaslužke, ki bi jih naj že dosegli, a do izplačila ne more priti, če žrtev ne vplača še dodatnega zneska.

Policija svetuje, da ne nasedate goljufom, ki vam ponujajo visoke zaslužke in zadevo prijavite na najbližji policijski enoti.

Če pa so vas že ogoljufali, ne nadaljujte s plačevanjem, saj goljufi žrtve prepričujejo k vedno novim, običajno čedalje višjim vplačilom.