Poškodovano planinko so lokalni reševalci GRS Kranjska Gora uspeli izvleči ter jo oskrbeli. Z elektromagnetno vitlo so jo dvignili iz stene ter prepeljali do Erjavčeve koče.

Sočasno so sprožili akcijo tudi na Mali Mojstrovki, kjer je poškodovano planinko pobral helikopter Slovenske vojske z lokalnim gorskim reševalcem GRS Kranjska Gora. Poškodovanko so prepeljali v jeseniško bolnišnico.

V okolici koče na Doliču so zaradi nevihte in snega obtičali štirje tuji pohodniki, ki jim je slabo vreme onemogočilo varen sestop. Po klicu na pomoč je vse štiri nepoškodovane, vendar premočene tuje planince posadka helikopterja Slovenske policije ob pomoči gorskih reševalcev GRS Bovec prepeljala v Trento.

Nezgoda se je zgodila tudi na vrhu Šmarne gore pri Ljubljani, kjer je otrok padel z igral in se poškodoval. Prisotni gasilci so ga oskrbeli, pomagali so gorski reševalci GRS Ljubljana. Preložili so ga na heli vrečo, dvignili z elektromagnetno vitlo v helikopter Slovenske policije in prepeljali v dolino.