Športne stave. Pred približno 20 leti smo tudi sami poskusili znanje in srečo, prvič in zadnjič. Stavili smo namreč na izide 13 nogometnih tekem in bili presenečeni, da smo pravilno napovedali izide 12, a hkrati tudi razočarani, tako da smo si rekli – nikoli več. Za neuspeh seveda ni bila kriva trinajstica, v očeh mnogih nesrečna številka, temveč predvsem naš pohlep. Tega smo se dobro zavedali, ko smo se po koncu rekreativne nogometne tekme ob kozarcu hmeljske kapljice zapletli v pogovor s soborcem, ki si pri športnih stavah zasluži čin generala, tako zelo izkušen in uspešen je. Ne vemo natančno, kaj nam je tisti trenutek bilo, toda izzvali smo ga: si upaš staviti z nami? Pri stavi, ki smo jo predlagali, pa smo se že vnaprej videli kot zmagovalci. Z jasnim vprašanjem – je prihodnost avtomobilizma v klasično gnanih, električnih ali (priključnih) hibridih?

Seveda smo imeli prednost, saj različne oblike pogona testiramo redno, a je bilo vprašanje tudi do neke mere dvoumno, saj steklene krogle, s katero bi pogledali v prihodnost in določili resničnega zmagovalca, nimamo. Toda po doživetem v zadnjih dneh se nam je zdelo, da smo blizu pravega odgovora. Za našo samozavest je poskrbel UX. Lexus UX. Sicer najmanjši športni terenec (dolžinska mera je 4,49 metra) te luksuzne japonske znamke, ki je stavil na hibridni pogon. Ali prevedeno, kombinacijo bencinskega in električnega motorja. Iskrivih konjičkov premore veliko. Zelo veliko. Natančno 184 jih je, od vas pa je odvisno, kako zelo boste čredo »matrali«​. Seveda UX ni ravno športnik, kljub temu pa (podvozje) dovoljuje nekoliko bolj dinamično vožnjo, k temu napeljujejo tudi maksimalne zmogljivosti (177 km/h najvišje hitrosti in 8,7 sekunde pospeška do stotice), ki so za športnega terenca dobre. Toda (pre)hitra vožnja ni smiselna, ker se bo poraba odmikala od ugodne. Bolj kot se bo vklapljal 152-konjski bencinar, višja bo, zato je smiselno voziti tako, da čim več časa vozimo na elektriko. Predvsem v mestu, kjer so povprečne hitrosti nižje, je to zlahka izvedljivo. Žal UX ni ravno šparovček, ko beseda nanese na porabo, se nam je pa povprečje 6,5 litra zdelo na robu še sprejemljivega. V mestu pa smo se približali povprečju 4,5 litra, kot ga obljubljajo razvojniki.

Na vprašanje, kako zelo terenski je UX, ni težko odgovoriti, konec koncev premore tudi štirikolesni pogon (moč se prenaša prek brezstopenjskega samodejnega menjalnika, ki se občasno zoprno zaganja, zato bi bil klasični samodejni menjalnik boljša izbira), ki zagotavlja zunajterensko dogodivščino. V glavi smo si zlahka predstavljali, da bi se z japoncem zapeljali tudi na bolj umazana brezpotja. Res pa je, da je videti bolj eleganten in celo šminkerski kot pa terenski. Se pa sedi visoko in udobno, preglednost je zgledna, tudi odlagalnih mest je dovolj, zelo uporabna sta dva predala. Škoda je le, da na zadnji klopi vlada utesnjenost, sploh za kolena potnika, prav tako velja, da lastnik na pot ne bo smel vzeti preveč tovora, saj prtljažnik z dvojnim dnom ne poka od prostornine, ki je skromnih 283 litrov, za nameček je plitev. Veseli pa, da so zajetna prtljažna vrata električno pomična. Za volanskim obročem si sicer zlahka predstavljamo gospoda v lakastih čevljih ali gospodično v visokih petah, se pa sedi po želji visoko in tudi udobno, delovno okolje pa je zaradi uporabljenih kakovostnih materialov – kamor vam seže pogled, boste gledali usnje – prijetno. Serijska oprema F sport design je sicer sopomenka za udobje in varnost, njen del pa so že omenjeni usnjeni sedeži, gretje prednjih sedežev in volanskega obroča, navigacija, aktivni tempomat, ki sam pospešuje, zavira in ohranja varnostno razdaljo, parkirna kamera in 18-palčna platišča. Želeli bi si nekoliko večjega barvnega zaslona na dotik, je pa super, da so ohranili številna stikala, do menijev lahko dostopamo tudi s stikali na volanskem obroču.

Bi ga imeli? Če ste starejši par ali mlajši brez otrok, bo odločitev za nakup nekoliko lažja, se pa zdi 50 tisočakov, kolikor zanj zahtevajo, vse prej kot malo denarja, desetodstotni popust pa ceno naredi nekoliko prijaznejšo. Kljub temu se nismo mogli znebiti občutka, da bi lahko avto za odšteti denar ponujal še nekaj več. Zato ni čudno, da ga je lani v svojo garažo zapeljalo le šest Slovencev. Zdi se namreč, da je njegov brat, Toyotin C-HR, boljša izbira. Vsaj za državljane deželice na sončni strani Alp na to temo ni dileme …