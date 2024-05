V predvolilnih tekmah so v medijih in na družbenih omrežjih izgovorjene in zapisane številne vsebine, ki lahko pomenijo obliko seksističnega sovražnega govora, v današnjem sporočilu za javnost v imenu zagovorniške skupine izpostavljajo v ženskem lobiju.

Z njimi želijo avtorji ali avtorice namerno in javno ponižati kandidatko, ji škodovati ali uničiti njen ugled, jo prestrašiti, ustrahovati, očrniti, škoditi njenemu dobremu imenu in ji tako odvzeti legitimnost njenega dela, stališč ali kritičnega presojanja, so dodali.

Seksistični govor je po njihovih navedbah oblika nasilja nad ženskami, ki ohranja in povečuje neenakosti med spoli in pomeni kršitev človekovih pravic. Tovrstni govor je še toliko bolj problematičen, če ga uporablja nosilec ali nosilka v družbi izpostavljenih pozicij politične, družbene, institucionalne in simbolne moči.

Zagovorniško skupino so v ženskem lobiju ustanovili letos, z njo pa si med drugim prizadevajo vplivati na ravnanje političnih strank in list volivk in volivcev, kandidatk in kandidatov v volilni tekmi ter omogočiti njihovo dosledno enako medijsko vključevanje v razprave o vseh temah volilne kampanje.