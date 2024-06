Estradnice Nicki Minaj, Cardi B in Ice Spice veljajo za Črne Venere 21. stoletja. Seveda ne smemo pozabiti omeniti najslavnejše med njimi – Kim Kardashian. Vseeno pa se njihove zadnjice kljub lepotnim posegom ne morejo enačiti z oblinami temnopolte Sarah Baartman. Predstavnica afriškega ljudstva Hotentoti je živela le sedemindvajset let, zadnja leta je preživela v neskončnem ponižanju razsvetljenih Evropejcev.

Mlada ženska je postala talka lastnega telesa, kar je določilo vso njeno življenjsko pot. Rodila se je leta 1788 v Južni Afriki. Njeno življenje se je začelo z najbolj krutim bojem za življenje: ko je bila stara približno petnajst let, so nizozemski kolonialisti med okupacijo novih ozemelj pobili vso njeno družino. Dekle, ki je imela srečo, da je preživela, je postala sužnja v hiši bogatega kmeta v Cape Townu. Lastniki so jo poimenovali Sarah.

Tudi njo je čakala znana usoda afriških sužnjev – slepo in razmeroma malomarno služenje v premožnem gospodinjstvu, morda celo poroka in rojstvo lastnih otrok, ki bi jim bilo prav tako usojeno živeti v ujetništvu. Vendar ji je en samcat dogodek življenje obrnil na glavo in jo naredil za morda najbolj znano predstavnico svojega trpečega ljudstva.

Napačen zavoj

Odločilni dejavnik pri usodi Sarah Baartman je bil zgradba njenega telesa, ki jo je podedovala od svojih hotentotskih prednikov. Imela je neverjetno izrazite boke, približno dva metra v obsegu, da ne omenjamo genitalij, katerih videz je bil za Evropejce šokanten. Vse dokler njenih lastnikov ni obiskal prijatelj, angleški kirurg Wiliam Dunlop, ti njenih oblin niso opazili. Ko jo je Dunlop opazil, se je začudil in začel rotiti posestnika, da mu jo prodajo, saj si je želel »nenavadni primerek« odpeljati s seboj v London. Lastniki sužnjev iz Cape Towna so se brez obžalovanja ločili od ene od ducatov Afričank, ki so delale na njihovih plantažah, in Sarah predali podjetnemu in hladnokrvnemu možaku.

Vendar je bilo s selitvijo v Foggi Albion nekaj težav. Leta 1809, ko se je to dogajalo, je bila trgovina s sužnji v Veliki Britaniji že prepovedana, zato se je morala Sarah sama strinjati s potovanjem čez morje. Mladega dekleta ni bilo težko prepričati, sužnja, stara komaj 20 let, je verjela obljubam o lepši prihodnosti in srečnem življenju v Angliji. Ne da bi vedela, v kaj se zares odpravlja, je podpisala vse potrebne dokumente.

Črna Venera

Ko je dr. Dunlop pripeljal Sarah v London, je zelo hitro pozabil na svoj status džentelmena. Moški, ki je pozabil na vse svoje obljube, je dekle prisilil, da vsak večer stopi na oder v priljubljenih človeških živalskih vrtovih tistega časa. Za dobro reklamo jo je poimenoval lastnica največjih bokov na svetu. Gola Sarah je postala predmet posmeha, njena postava in intimni deli pa spektakel, s katerim je pohlepni Dunlop zaslužil bajne denarce. Na plakatih po Londonu so Sarah imenovali Hotentotska Venera. Pod tem vzdevkom je sužnja iz Južne Afrike nehote postala zvezda sramotne predstave za razsvetljeno Evropo, kjer so se borili za človekove pravice in svoboščine.

Ko so izvedeli za Sarin ponižujoč in podrejen položaj, so predstavniki organizacije Afriško združenje, ki se je borila proti suženjstvu, poskušali doseči njeno izpustitev. A je mlada ženska, očitno na smrt prestrašena zardi Dunlopovih groženj, odgovorila, da se je »javnosti izpostavljala z lastnim soglasjem« za plačilo.

Sarah se je nato še štiri leta gola in za skromno plačilo pojavljala na družbeni sceni. A se jo je evropska javnost počasi naveličala in zanimanje za Črno Venero je usahnilo. Ker ni več koristila na denar mahnjenemu Dunlopu, je ta svojo varovanko prodal Francozu Reu, ki je treniral živali v cirkusu.

Pod vodstvom novega lastnika je Sarah še naprej zabavala ljudi kot prej, vendar je bil Reo še bolj požrešen, nesramen in okruten kot Dunlop. Nesrečna in od življenja utrujena je tolažbo začela iskati v drogah in alkoholu. Ni dolgo trajalo, da je nekdanja ljubljenka javnosti postala predmet oziroma junakinja ponižujočih karikatur in zlobnih feljtonov. Da bi preživela, se je začela ukvarjati tudi s prostitucijo, od strank pa pogosto poleg mizernega plačali prejela tudi spolne bolezni. Decembra 1815 je umrla v Parizu, kot možen vzrok smrti pa so navedene črne koze, sifilis in pljučnica.

Mučenje tudi po smrti

Po njeni smrti so telo Črne Venere preučevali svetniki največjih univerz, ga razkosali, secirali in ga med predavanji razkazovali na tisoče študentom. Na primeru Sarah so znanstveniki tistega časa poskušali dokazati, da so predstavniki negroidne rase izvirali iz opic. Ko so bili izvedeni vsi potrebni znanstveni poskusi, so njene ostanke shranili v alkoholu in jih vse do leta 1974 razstavljati v pariškem Muzeju človeka. Desetletja so vse zahteve svetovnih organov kazenskega pregona, naj prenehajo zlorabo Sarinega trupla in ga pokopljejo v njenem rodnem kraju, ignorirali. Leta 1994 je takrat na novo izvoljeni predsednik Južne Afrike Nelson Mandela naslovil francosko vlado s prošnjo za vrnitev trupla Črne Venere v njeno domovino. 187 let po smrti je bila Sarah Baartman končno pokopana doma – na osamljenem hribu blizu južnoafriškega mesta Hanki.

