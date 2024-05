Gorenje je uspešno opravilo tudi zadnje gostovanje v sezoni proti Slovanu na Kodeljevem (28:25), kjer je bil izid kar 17-krat izenačen. Velenjčani so imeli v prvem polčasu štirikrat tri gole prednosti, a so jih oslabljeni domačini (brez krožnega napadalca Davida Kovačiča in desnega krila Kenana Pajta) ujeli do odhoda na odmor. V nadaljevanju je bilo nazadnje izenačeno v 50. minuti (23:23), Slovan je na začetku zadnje zaostajal le za gol (25:26), a sta Tilen Sokolič in Matic Verdinek – po sezoni bo končal igralsko kariero – poskrbela za Gorenjevo pomembno, že 21. zmago v sezoni na 25 tekmah v ligi (ob treh remijih in le enem porazu).

Najboljši strelec tekme je bil Tilen Sokolič z devetimi goli: »Slovan ni imel česa izgubiti, mi pa zelo veliko. Vse pohvale in poklon gostiteljem, ki so se borili vseh šestdeset minut in ki so kaznovali skoraj vse naše napake. Jasno je bilo, kaj nam zmaga prinaša in niti v enem trenutku se nismo vdali. V zadnjem krogu nas doma proti Ormožanom čaka še ena tekma, težka vsaj toliko kot proti Slovanu. A verjamem, da se bomo z našimi navijači veselili lovorike.« Domači igralec Arijan Kovačević je petkrat zatresel Gorenjevo mrežo: »Tekma je bila izjemna, vzdušje fenomenalno. Zase lahko rečem, da sem se počutil kot v pravljici. S soigralci nismo bili obremenjeni, borili smo se na polno in sočasno zelo uživali. Žal se nam na koncu ni izšlo za zmago.«

Uroš Zorman kot trener drugouvrščenega Trima – v tem krogu je premagal Ljubljano z 41:27 – tako ni dočakal darila (beri: zmage) svojega bodočega kluba Slovana, ki ga bo prevzel v naslednji sezoni in ki bi Dolenjcem na široko odprla vrata do premiernega naslova prvakov Slovenije. Gorenje (proti Slovanu je igral brez Urbana Pippa, ki se je poškodoval na zadnjem treningu pred tekmo) ima pred zadnjim krogom še vedno točko prednosti pred Trebanjci (45:44), ki za preobrat na prvem mestu na lestvici nujno potrebujejo zmago na gostovanju v Ribnici in poraz Velenjčanov proti Jeruzalemu Ormožu v Rdeči dvorani. Za ekipo Gorenjevega trenerja Zorana Jovičića je – tudi če Trimo premaga Ribnico – dovolj že remi proti Prlekom, saj je boljša na medsebojnih dvobojih proti Zormanovi zasedbi: zmaga na gostovanju s 24:22 in domači remi s 23:23.

V boj za končno četrto mesto, ki še kot zadnje prinaša igranje v Evropi v naslednji sezoni, se je vključil tudi Ormož, ki je na zadnji domači tekmi nekdanjega reprezentanta Roka Žurana ob koncu kariere v dvorani na Hardeku spravil na kolena Celje Pivovarno Laško (27:26). Ormožani so po točkah izenačeni s Krko (po 32), v igri za evropske pokale pa je tudi Riko Ribnica (30). Poleg odločitve o prvaku in potnikih za Evropo bo zadnji krog (v soboto, 25. maja, se bo vseh sedem tekem začelo sočasno, ob 20. uri) prinesel tudi odločitev o končnem 11. mestu, ki prinaša dodatne kvalifikacije za obstanek v ligi z drugouvrščenim klubom iz 1. B lige, medtem ko se v nižji rang tekmovanja selijo Škofljica, Ljubljana in Dobova.

Izidi 25. (predzadnjega) kroga: LL Grosist Slovan – Gorenje 25:28 (13:13), Trimo – Ljubljana 41:27 (20:14), Krka – Slovenj Gradec 31:26 (16:12), Urbanscape Loka – Dobova 31:24 (18:12), Škofljica – Riko Ribnica 20:25 (8:11), Sviš – Koper 32:26 (17:13), Jeruzalem Ormož – Celje Pivovarna Laško 27:26 (17:15), vrstni red: Gorenje 45, Trimo 44, Celje PL 37, Krka in Ormož po 32, Ribnica 30, Koper 28, Slovenj Gradec 22, Slovan in Sviš po 19, Loka 17, Škofljica 13, Ljubljana in Dobova po 6.